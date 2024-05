A- A+

RAINHA DO POP Quem é Guy Oseary, o empresário de Madonna que escreve livros e é casado com modelo brasileira Cantora pop está no Rio de Janeiro com equipe de 200 pessoas para show na Praia de Copacabana no sábado (4)

Madonna está no Rio de Janeiro para encerrar a turnê que comemora seus 40 anos de carreira, a "Celebration tour", com um show na Praia de Copacabana. Com ela, além de cenografia, sistemas de luz, som e figurinos, vieram 200 pessoas. Entre os membros da equipe está Guy Oseary, empresário de longa data da cantora, que tem uma relação especial com o Brasil.

Quem é Guy Oseary?

Desde 2006, Guy e a modelo brasileira Michelle Alves são um casal. Em 2017, os dois oficializaram a união com uma festa de casamento na mansão de Angélica e Luciano Huck no Joá, Rio de Janeiro. Juntos, eles têm quatro filhos. Guy, de 51 anos, é israelense naturalizado americano e um dos executivos mais poderosos do entretenimento dos EUA.

Nascido em Jerusalém, ele se mudou com a família para Los Angeles ainda criança. Lá, foi aluno da famosa escola Beverly Hills High School. Ainda nessa época do ensino médio Guy entrou no ramo da música quando aos 17 anos se tornou estagiário da gravadora Maverick, uma parceria entre Madonna, os produtores Frederick DeMann e Veronica Dashev, e a Warner.

Apenas dois anos depois, Guy Oseary foi contratado como diretor de artistas e repertório (também conhecido como “A&R”) e começou a trabalhar com nomes como Alanis Morissette, Paul Oakenfold e grupos como The Prodigy, Deftones e The Wreckers.





Em 2004, Guy assumiu a carreira de Madonna. Em 2013, ele substituiu Paul McGuinness como manager do U2, uma das bandas mais ricas do mundo.

Entre um compromisso e outro, ele escreveu quatro livros, sendo um sobre a influência dos judeus na música (“Jews Who Rock”) e outro com relatos de amigos famosos sobre como atingiram o sucesso (“On the Record”). Guy ainda é sócio da empresa de investimentos A-Grade Investments ao lado de Ashton Kutcher e do bilionário Ron Burkle, e mantém fatias em gigantes tecnológicas como Airbnb, Shazam, Spotify e Uber, além de ser sócio da rede de academias Hardy Candy Fitness e da marca de lifestyle Truth of Dare, as duas ao lado de Madonna.

Antes de se tornar empresário tinha vontade de ser ator, façanha que chegou a realizar com pequenas participações em filmes como “As Panteras Detonando” e “Zohan: Um Agente Bom de Corte”.

Veja também

CINEMA ''O Dublê'' é ação e comédia digna de sessão da tarde e estreia nesta quinta (2); leia a crítica