música Quem é Harris Dickinson, que viverá John Lennon em filmes dos Beatles? Todos os atores o quarteto são jovens atores de 30 e poucos anos, em ascensão em Hollywood

A história dos Beatles chegará aos cinemas em 2028, em quatro filmes interconectados - projeto ambicioso do diretor Sam Mendes. As primeiras imagens dos atores caracterizados como os membros da banda britânica foram oficialmente divulgadas pela Sony Pictures nesta sexta-feira (30). Elas mostram Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr, Joseph Quinn como George Harrison, e Harris Dickinson como John Lennon

Todos eles são jovens atores de 30 e poucos anos, em ascensão em Hollywood. A trajetória é comum: começaram suas carreiras em produções menores, no cinema independente ou na TV e no streaming, e estão conquistando papéis cada vez maiores em grandes produções.

Escolhido para reviver John Lennon nas telonas, Harris Dickinson encara a responsabilidade inegável de representar uma das figuras mais mitificadas da cultura pop mundial. Com madeixas longas e os óculos redondos, a semelhança de Dickinson com o músico surpreende - ao menos na imagem de apresentação.

Quem é Harris Dickinson?

Com 29 anos, Dickinson é britânico de Londres. Nas telas, costuma interpretar personagens ambíguos e emocionalmente complexos.

O ator chamou a atenção da indústria em 2017, quando estrelou o drama independente Beach Rats. Em seguida, trabalhou em produções maiores e mais populares como Malévola: Dona do Mal (2019), King's Man: A Origem (2021) e Um Lugar Bem Longe Daqui (2022).

Ainda em 2022, integrou o elenco de Triângulo da Tristeza, do cineasta sueco Ruben Östlund, ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano. No filme, uma sátira sobre os super-ricos, Dickinson interpreta um modelo.

Seus últimos papéis de destaque foram em Garra de Ferro, contracenando com Zac Efron e Jeremy Allen White, e principalmente Babygirl, thriller erótico em que interpreta um estagiário que vive um caso intenso com a CEO da empresa, personagem de Nicole Kidman.

No ano passado, o ator lançou Urchin, seu primeiro longa-metragem como diretor e roteirista. A produção estreou em Cannes, na mostra Un Certain Regard, e ganhou os prêmios da crítica e de melhor ator (para Frank Dillane). A trama acompanha um morador de rua em Londres, que se vê preso em um ciclo de autodestruição enquanto tenta mudar de vida.

Em Os Beatles - Um Evento Cinematográfico em Quatro Filmes, além de contracenar com seus conterrâneos, Dickinson estará acompanhado da atriz Anna Sawai, de Xógum, que será Yoko Ono no cinema.



