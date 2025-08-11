A- A+

celebridades Quem é Hytalo Santos, influencer acusado de pedofilia e exploração de menores Após ser denunciado em um vídeo do youtuber Felca, o paraibano de 28 anos teve as redes sociais banidas; ele já era alvo de uma operação do Ministério Público por conta dos mesmos crimes

O influenciador paraibano de 28 anos Hítalo José Santos Silva, que se apresenta com o nome artístico de "Hytalo Santos", virou um dos nomes mais comentados na internet após ser denunciado em um vídeo do youtuber Felca por crimes como pedofilia e exploração de menores. No vídeo, que tem como título o termo "adultização" e já acumula quase 30 milhões de visualizações, são expostos conteúdos publicados por Hytalo que contém crianças e adolescentes sendo sexualizados publicamente e até mesmo tendo relações e comportamentos sexuais com outros menores.

Após a repercussão do caso, a Meta derrubou os perfis de Instagram de Hytalo e 'Kamylinha Santos', uma adolescente de 17 anos que participava dos conteúdos e se apresentava como 'filha adotiva' do acusado. Em um posicionamento publicado na semana passada, Hytalo afirmou já ser alvo de uma denúncia do Ministério Público da Paraíba (MPPB) desde 2024 por conta dos mesmos crimes.

Há cerca de três meses, os dois chegaram a anunciar que Kamylinha estava grávida do irmão de Hytalo, o influenciador Hyago Santos, que é maior de idade. A gravidez teria sido interrompida dois meses depois após Kamylinha sofrer um aborto espontâneo.

Veja o vídeo em que Hytalo é denunciado:

Hytalo Santos e as 'crias'

Hytalo Santos, natural de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, ganhou projeção nas redes sociais por 'adotar' crianças e jovens, emancipados ou não, a quem chamava de 'crias', e expor a convivência dos menores entre si e com outras pessoas. As 'crias' eram abrigadas em imóveis nos quais eram organizados diversos 'reality shows' exibidos nas redes sociais.

Com a popularização dos vídeos, que incluiam dinâmicas e 'brincadeiras' de cunho sexual, outras crianças e adolescentes de diversos estados e que já atuavam como influencers nas redes sociais foram 'incluídas' no grupo, que era chamado de 'Turma do Hytalo'.

Kamylinha Silva foi a primeira menor a ser exposta pelo influenciador, ainda no ano de 2018, quando tinha 12 anos de idade. Em entrevista ao podcast Poddelas, Hytalo disse que a conheceu em uma aula de dança na cidade de Bayeux (PB), onde moram até hoje.

Nos conteúdos postados pelo influenciador, bem como no vídeo de denúncia publicado por Felca, a jovem aparece tendo interações de cunho sexual com outros jovens e dançando de maneira sugestiva com pouca roupa em ambientes privados e públicos. Em um trecho, ela é vista dançando em cima do palco de uma festa, onde é filmada por adultos.

Antes do banimento da conta, Kamylinha tinha cerca de 11 milhões de seguidores no Instagram, enquanto a conta de Hytalo ostentava mais de 12 milhões de fãs. O influenciador também era responsável pelo perfil "Fartura Premiações", no qual organiza rifas e sorteios de prêmios.

Veja também