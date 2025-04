Quem é Isabella Longuinho, influencer que fez transição de gênero

A- A+

A influencer fitness Zé Longuinho anunciou nesta terça-feira (15) sua transição de gênero e agora se identifica como mulher trans, passando a usar o nome Isabella Longuinho.

Aos 23 anos, a criadora de conteúdo compartilhou a notícia nas redes sociais.

Isabella Longuinho ficou conhecida em 2021, quando viralizou nas redes sociais ao dançar a música No Chão Novinha, de Anitta e Pedro Sampaio, usando apenas uma sunga em meio à neve dos Alpes Suíços.

Desde então, Isabella acumulou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, onde se destacou com vídeos que mesclavam treinos, coreografias e conteúdos bem-humorados.

Durante esse período, era conhecida como Zé Longuinho, apelido que carregava uma estética de “gay afeminado e bombado”, como ela mesma descreveu.

Na publicação em que anunciou sua transição, Isabella escreveu:

“Hoje, com todo carinho do mundo, me despeço do nome Zé Longuinho. Um nome que foi tão importante para mim, mas com o qual eu não me identifico mais. Chegou o momento dela, da Isabella.”

