Quem é Jake Bongiovi, filho de astro do rock e noivo de Millie Bobby Brown

Jake Bongiovi chamou atenção do público em 2021 ao engatar um namoro com Millie Bobby Brown, a Eleven, da série 'Stranger Things'. Os dois, aliás, anunciaram o noivado em abril de 2023 com um post no Instagram, no ano passado, em que ela aparece com um anel. Neste domingo, Jake foi só elogios para as fotos que a noiva postou na praia. "Linda demais", "perfeita" e "maravilhosa como sempre" foram alguns dos elogios dele para Millie.

O filho do cantor Jon Bon Jovi e de Dorothea tem 20 anos e foi apelidado pelos fãs de Millie Bobby Brown de "príncipe do Shrek" após concluírem que ele é a cara do Príncipe Encantado, personagem da animação da Dreamworks. Tem três irmãos (Romeo, Stephanie, e Jess) e chegou a cursar um ano na Universidade de Syracuse, nos EUA, mas não voltou para continuar os estudos.

Talvez influenciado pela noiva, Jake decidiu apostar na carreira de ator. Ele já tinha atuado na comédia romântica "Sweethearts", de 2022, e no ano passado, foi escalado para "Rockbottom", longa sobre uma banda de rock dos anos 1980. Ele interpreta um vocalista que precisa vencer o medo do palco. Ele também é modelo, agenciado pela mesma empresa que cuida da carreira de Bella e Gigi Hadid.

