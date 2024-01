A- A+

BRASIL Quem é Jéssica França Ferreira, ex-mulher de Hugo Gross Jéssica foi autuada por destruir portão do condomínio do ator

A ex-mulher do ator Hugo Gross, Jéssica França Ferreira, foi autuada na última segunda-feira (1) pela Polícia Civil por crime de dano após destruir o portão do condomínio onde ele vive, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. O delegado da 42ª DP (Recreio), Rodrigo Barros Lopes, informou o carro de Hugo também foi parcialmente destruído por Jéssica, mas o ator não prestou queixa. Foram o segurança e síndico que chamaram a PM, que levou Jéssica à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada em seguida.

Ao GLOBO, Hugo disse que estava separado de Jéssica hpa oito meses. Segundo o site Metrópoles, ela estava proibida de entrar no condomínio do ator, que também é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated) e diretor na escola de samba Grande Rio.

Jéssica tem 31 anos é modelo e atriz e começou um relacionamento com Hugo em meados da década de 2010. Em dezembro de 2016, os dois se envolveram num caso de polícia. Na época, ela acusou dois porteiros de um condomínio em Jacarepaguá, onde morava com Gross há dois anos, de agredi-la a mando do ator. Antes, o casal teria brigado num restaurante, e Gross teria impedido que ela entrasse em casa para pegar suas coisas. O ator, no entanto, disse Jéssica foi racista com um dos funcionários do edifício.

