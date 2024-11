Quem é João Villa, apontado como novo affair da Grazi Massafera?

A- A+

A atriz Grazi Massafera está de férias no Jalapão, com a filha Sofia e a sobrinha Gabrielle. Mas o que chamou mesmo a atenção de fãs e internautas é a presença do ator João Villa na viagem em família.



Apontado como novo affair da ex-BBB, João tem colecionado suas primeiras atuações na telinha. Ele participou das novelas ''Pega Pega'', na Globo, e ''Reis'', na Record, e agora contracena com Bruna Marquezine na série ''Amor da Minha Vida'', que estreia nesta sexta-feira, 22, na Disney+.

Grazi e João se conheceram nas gravações da nova versão de ''Dona Beja'', novela que será protagonizada por Massafera. João está no elenco do folhetim que deve ir ao ar em 2025 pela Max. Ele vai interpretar Fortunato, papel que Renato Borghi incorporou na versão de 1986.

Sobre João Villa

João é de Echaporã, no interior paulista, e tem 33 anos. Aos 13, começou a fazer teatro, com hobby. Começou o curso de Engenharia na Universidade Federal do Paraná, mas logo abandonou o curso e mudou-se para o Rio de Janeiro para tentar a carreira como ator. Trabalhou como produtor cultural e como ator em campanhas publicitárias.

Em 2017, esteve em sua primeira produção profissional, o filme Chocante, interpretando a versão jovem do personagem de Marcus Majella. Além de atuar, João dança jazz contemporâneo e street dance e atuou como bailarino no Especial Globo 50 Anos, em 2015.

