famosos Quem é Joaquim Valente, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen Supermodelo deu à luz o primeiro filho do relacionamento com professor de jiu-jítsu brasileiro

Gisele Bündchen deu à luz um menino, conforme divulgado na quarta-feira (5) pela revista Ela, do Globo. Até o momento, entretanto, não se sabe a data exata do nascimento.

A criança é seu terceiro filho, mas o primeiro do relacionamento com o namorado brasileiro, o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, com quem a übermodel mantém um relacionamento há quase dois anos.

A gravidez de Gisele se tornou pública em outubro do ano passado, naquele momento ela estava entre cinco e seis meses de gestação. Desde então, a modelo e Joaquim buscaram manter todo o processo em sigilo.

Mas, afinal, quem é Joaquim Valente?

O atleta é professor de Gisele em Miami, Estados Unidos. Joaquim tem 35 anos e nasceu em uma família que vive para o jiu-jítsu.

Há mais de 65 anos, seus familiares começaram a praticar a modalidade com Hélio Gracie, o percursor dessa arte marcial no Brasil. Em 1995, Pedro, o irmão mais velho de Joaquim, começou a ministrar aulas em Miami na academia da família Valente.

Caçula entre os irmãos, ele também praticou jiu-jítsu com Hélio Gracie e ganhou o diploma de professor logo que se mudou para os EUA em 2007. Além de dar aulas, Valente fez faculdade de criminologia na universidade de Barry.

A academia dos Valente é renomada e uma das mais tradicionais nos Estados Unidos. Policiais de agências como o FBI, alfândega dos EUA, serviço secreto dos EUA, departamento de polícia de Miami, entre outros, aprenderam jiu-jítsu com os brasileiros.

Gisele conheceu Joaquim quando foi morar com sua família na Flórida em 2020. Os dois chegaram a fazer juntos um editorial para a revista Dust, que tinha como temática principal qualidade de vida.

Em fevereiro do ano passado, a publicação Page Six revelou que Gisele e o professor de jiu-jítsu foram vistos juntos durante comemoração do Valentine's Day e que os dois estariam "profundamente apaixonados".

Rumores apontam que a modelo começou a namorar o brasileiro depois que se separou do jogador de futebol americano Tom Brady.

