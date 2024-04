Quem é Joe Alwyn, ex-namorado de Taylor Swift que teria inspirado o novo disco da cantora?

A- A+

Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (19) "The Tortured Poets Department", e logo os fãs da cantora americana começaram a especular que o álbum teria uma coleção de indiretas para o britânico Joe Alwyn, ex-namorado da artista. Para os swifties, Taylor usa algumas das canções para expor vícios e situações que passou com ele durante o relacionamento, que durou seis anos, de 2017 a 2023.

Os internautas logo correram para as redes sociais para opinar sobre as novas músicas:

"Não satisfeita, Taylor Swift pegou um álbum gigante e deu na cara do Joe Alwyn. Além de chamar ele de brocha, drogado, pobre, adúltero, tóxico, desempregado, ladrão de calcinha, e ainda disse que o atual faria bullying com ele", escreveu um internauta. Já outro comentou: "coitado do Joe ter que passar pelo que tá passando só porque a Taylor ainda tá vivendo adolescência tardia".

O namoro de Alwyn com Swift, que durou de 2017 a 2023, foi marcado por muita discrição. Raramente foram flagrados juntos em eventos públicos. Embora nenhum dos dois tenha comentado publicamente sobre o término, existe a especulação de que diferenças de personalidade e as dificuldades de Alwyn com a fama e a atenção pública voltadas para Swift possam ter contribuído para a separação.

Quem é Joe Alwyn?

Joseph Matthew Alwyn, mais conhecido como Joe Alwyn, nasceu no norte de Londres em 21 de fevereiro de 1991. Ele é o segundo filho de Elizabeth Alwyn, psicoterapeuta, e Richard Alwyn, documentarista, e tem dois irmãos, Thomas e Patrick Alwyn.

O ator foi membro do National Youth Theatre, enquanto seguia seus estudos em literatura inglesa e teatro na Universidade de Bristol. Depois da graduação, em 2012, estudou na Royal Central School of Speech & Drama.

Carreira

Alwyn iniciou sua carreira com o drama de guerra "A longa caminhada de Billy Lynn", dirigido por Ang Lee, e participou de produções históricas como "A favorita", que deu o Oscar de Melhor Atriz a Olivia Colman, e "Duas rainhas", além de participar da série irlandesa "Conversas entre amigos", baseada na obra da inglesa Sally Rooney.

Além de seu trabalho no cinema, Alwyn colaborou com Taylor Swift em canções, usando o pseudônimo William Bowery. A parceria está em dois álbuns da cantora agraciados com o Grammy de Álbum do Ano: "Folklore", de 2020 (nas faixas "Exile" e "Betty") e "Evermore" (do álbum "Champagne Problems", "Coney Island" e "Evermore").

