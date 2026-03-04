A- A+

BRASIL Quem é José Dumont, ator condenado por estupro de vulnerável e preso no Rio Com mais de quatro décadas de carreira no cinema e na TV, artista paraibano ficou marcado por papéis em 'Pantanal' e por prêmios no Festival de Brasília

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Civil do Rio para cumprimento de pena por estupro de vulnerável. Ele construiu, ao longo de mais de quatro décadas, uma trajetória consolidada no cinema e na televisão brasileira.

Natural da Paraíba, Dumont iniciou sua carreira artística nos anos 1970, após passagem pelo Exército e pela Marinha Mercante. Mudou-se para São Paulo em meados da década e começou a atuar em produções cinematográficas que marcaram o período.

O reconhecimento nacional veio com o filme O Homem que Virou Suco, de João Batista de Andrade. Pela atuação, Dumont recebeu o prêmio de melhor ator nos festivais de Gramado e de Brasília — este último repetido outras vezes ao longo da carreira.







Ele venceu o Candango de melhor ator no Festival de Brasília em quatro ocasiões, com trabalhos como:

A Hora da Estrela

Kenoma

O Último Raio de Sol

O Homem que Virou Suco



Ao todo, participou de cerca de 50 produções entre longas e curtas-metragens. Entre os títulos mais conhecidos estão Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia e Morte e Vida Severina. Seu trabalho mais recente no cinema foi em Curral, lançado em 2021.

Na TV, acumulou participações em novelas e minisséries de grande audiência. Na primeira versão de Pantanal, exibida em 1990, interpretou Gil Marruá, pai da personagem Juma Marruá. No mesmo ano, atuou em A História de Ana Raio e Zé Trovão, no papel de Mané Coxo.

Também integrou o elenco de produções como Lampião e Maria Bonita e da novela América.

Prisão e condenação

José Dumont foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a nove anos e quatro meses de prisão por estupro de vulnerável. A pena transitou em julgado.

O caso teve início em 2022, quando o ator foi acusado de levar um menino de 11 anos para o interior de seu apartamento, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Moradores denunciaram que a criança já teria ido outras vezes ao local.

