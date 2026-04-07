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celebridades Quem é Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger que se profissionalizou como fisiculturista Atleta de 28 anos também treina com o pai e já conquista primeiros títulos

Astro do cinema, Arnold Schwarzenegger pode dizer que filho de peixe, peixinho é. No último sábado, o seu filho Joseph Baena, de 28 anos, conquistou um torneio de fisiculturismo, modalidade que ele também disputou.



Com o primeiro lugar no Iron Gladiator Classic Physique Champion, da International Natural Bodybuilding Association (INBA), disputado na Califórnia, o jovem garantiu o seu cartão profissional.

Nas redes, onde tem 778 mil seguidores, ele aparece fazendo musculação em alguns momentos com a supervisão do pai e também compartilha receitas da sua alimentação regrada para o esporte. Na semana anterior, ele também havia conquistado medalhas no NPC Natural Colorado.



Joseph também já havia seguido a outra carreira do pai, quando tentou se profissionalizar como ator. Além de fisiculturista, Baena é modelo fitness e também atua como corretor de imóveis nos Estados Unidos. Na sua página, ele recebe muitos comentários de fãs que apontam a semelhança com o pai. Baena namora uma colega modelo que se apresenta apenas como Mel.





Joseph Baena em treino com Arnold Schwarzenegger — Foto: Reprodução/Instagram/@joebaena

No fisiculturismo, ele compete pela categoria Classic Physique, que dá um limite de peso e altura aos participantes, fazendo com que eles não possam exagerar no volume dos músculos, o que interferiria no peso. Ela é inspirada na chamada Golden Era da modalidade, que teve o seu auge nos anos 1970 e 1980, tendo Arnold Schwarzenegger como ícone. Atualmente a Classic Physique valoriza simetria e proporção, além da estética.

Caso extraconjugal

O novo campeão é filho de Schwarzenegger com a guatemalteca Mildred Patricia Baena, que foi governanta da família por mais de 20 anos. O escândalo acabou com o casamento do astro, mas foi mantido em segredo por 13 anos, quando ele havia acabado de deixar de ser o governador da Califórnia. O próprio ator só teria sido informado sobre a paternidade quando Joseph já tinha 8 anos de idade.





Atualmente, os dois parecem ter uma relação próxima. Além de publicarem momentos em que estão na academia de ginástica, Baena também o acompanha em eventos sociais. No ano passado, eles foram juntos ao lançamento da série "Fubar" produzida pela Netflix, em que Schwarzenegger atua.

"A nova temporada acabou de estrear e está maior, melhor e mais incrível. Venham ver meu pai fazendo o que ele faz de melhor", escreveu o filho orgulhoso.

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