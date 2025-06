A- A+

FAMOSOS Quem é Juca Diniz, namorado de Mariana Rios e pai do bebê que ela espera Casal está junto desde 2023; ele é neto do bilionário Abílio Diniz, que morreu em 2024

Com o anúncio de gravidez na última sexta-feira, Mariana Rios mostrou, nas redes sociais, o namorado João Luis Diniz D’Avila, mais conhecido como Juca Diniz, que não costuma aparecer muito nas publicações da atriz. Juca apareceu no vídeo acompanhando Mariana pelo processo de fertilização in vitro.

Ela e o rapaz estão juntos desde setembro de 2023. Juca é economista formado nos Estados Unidos e neto do empresário Abílio Diniz (1936-2024), que foi dono da rede de supermercados Pão de Açúcar. Ele é filho de Felipe D'Avila (candidato à presidência em 2021 pelo Partido Novo) e de Ana Maria Diniz, filha de Abílio. A diferença de idade entre ele e Mariana é de 11 anos: ela tem 39 e ele, 28.

"Não acredito nessa coisa da idade", disse ela no podcast "Vi na Vivi" no ano passado. "Quando eu encontrei o João, e a gente teve a nossa primeira conversa, a gente já ficou junto desde o primeiro dia. Foi tudo muito rápido, porque a conexão aconteceu em todos os sentidos. São 11 anos de diferença, mas a gente não lembra disso, não fala sobre isso."





O início do namoro

Entrevistada por Danilo Gentili no programa "The noite", do SBT, em 2024, Mariana contou sobre o início do namoro. Na plateia, Juca também deu detalhes sobre como eles ficaram pela primeira vez num evento em São Paulo.

"A gente se conheceu numa festa, ela tava cantando nessa festa, vestida de um personagem, com cabelo até o pé",disse João. "Eu estranhei um pouco no momento e aí, enfim, era meio que final da festa. A gente estava ali, fui conversar com ela porque ela estava no lugar bem encostado ali no palco e a gente se deu bem. A gente já tinha se visto outras vezes mas não conversado. As coisas aconteceram muito rápido, né? Depois da festa, eu fui para a casa dela. No dia seguinte eu vi ela de novo".

"Sabe como ele me viu de novo?", disse Mariana. "No dia seguinte, ele falou: 'vamos jantar fora?'. Eu falei 'não, vamos jantar aqui em casa'. A gente tinha acabado de conhecer, aí já janta fora, vai que sai alguma coisa (na imprensa). Ele me ligou, falou assim: 'estou na porta, pode abrir'. Quando eu abri, estava ele, uma malinha, uma mochila e o Joca, o cachorro! Ele mudou para lá e nunca mais foi embora, né, amor?"

