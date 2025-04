A- A+

Polêmica Quem é Júlia Gomes, ex-Chiquititas envolvida em polêmica após dizer que era excluída por elenco Júlia, que interpretava a personagem Marian, afirmou que ficou "muito chateada" com a situação na época de gravações da novela do SBT

Ficou um climão no ar depois que a atriz Júlia Gomes, de 23 anos, revelou que era excluída pelo resto do elenco de "Chiquititas" durante as gravações da novela do SBT, entre 2014 e 2015.

Júlia, que interpretava a personagem Marian, afirmou que ficou "muito chateada" com a situação na época.

“Me excluíam do elenco. Hoje é uma coisa que não estou nem aí já, mas na época era muito forte para mim. Eu sofri muito com essa questão porque achei que por ser uma novela onde eu ia trabalhar com outras crianças também, ia fazer amigos e trabalhar com uma coisa que eu gostava. Para mim estava muito legal, mas, na verdade, não foi bem assim. Sabe quando a criança é maldosa? Quer excluir o outro?", disse Júlia.

"Quando eu entrava, era um silêncio. Aí eu saía da sala, todo mundo se divertindo“, completou.

Quem é Júlia Gomes?

Antes de fazer "Chiquititas" no SBT, mesmo muito jovem, Júlia já tinha uma trajetória profissional considerável.

Hoje aos 23 anos, ela começou a trabalhar ainda bebê, com pouco mais de 1 ano, quando fez um comercial para uma marca de fraldas.

Nascida em São Paulo, Julinha, como é conhecida no seu círculo de amigos, também se interessou por música desde cedo.

]Ela toca violino, violão e piano. Aos seis anos, participou do elenco do musical "A noviça rebelde", que ficou em cartaz em São Paulo.

Aos oito, foi a grande campeã da segunda temporada do programa "Qual é o seu talento?", do SBT, conquistando um prêmio de R$ 200 mil.



Sua carreira como atriz começou em 2011, quando ela interpretou a personagem Sofia na novela "A vida da gente", da TV Globo.

Ela também fez "Amor, eterno amor", da mesma emissora, em 2012, antes de chegar ao elenco de "Chiquititas", em 2014.

