Famosos Quem é Kaique Cerveny, campeão de cross fit e novo affair de Juliette A cantora foi vista com o atleta curtindo a noite do Rio no último final de semana

O romance está no ar para Juliette! A cantora e ex-BBB está com um novo affair e os dois foram vistos aproveitando juntos as noites de sábado (15) e domingo (16), no Rio de Janeiro. Com 24 anos, Kaique Cerveny é um atleta campeão de crossfit, que nasceu no interior de São Paulo, mas atualmente mora em Brasília e estuda Nutrição.

O final de semana da cantora teve passeios românticos, show na Lapa e até uma volta de barco pela Baía de Guanabara. No sábado, o casal foi filmado no aniversário de 26 anos da apresentadora Ana Clara, e depois foram ao Circo Voador para ver a apresentação de Chico César e Geraldo Azevedo. Já no domingo, os dois ainda fizeram um passeio de barco pela Baía de Guanabara e foram flagrados passando a noite na Marina da Glória, no Centro do Rio.

Além de conquistar o título de campeão brasileiro de crossfit em 2019, o atleta também conquistou uma medalha de bronze no torneio European Showdown, no mesmo ano. Kaike tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, rede que usa para compartilhar sua rotina de treino. Envolvido com esportes desde criança, já passou pelo skate, tênis, futebol, entre outros. Foi quando começou a fazer musculação e acabou conhecendo o crossfit.

O affair já havia sido divulgado pelo perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, mas só agora os dois foram vistos juntos. Antes de Kaike, Juliette tinha se evolvido com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em dezembro do ano passado. Mas o namoro durou pouco tempo. O relacionamento anterior também não foi pra frente: ela viveu com o empresário Daniel Trovejani, sócio e ex de Anitta.

