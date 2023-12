Quem é Kaique Cerveny, que fez declaração a Juliette, com direito a foto na banheira de espuma

A- A+

Juliette fez aniversário, e ganhou declaração apaixonada de Kaique Cerveny, affair da cantora e ex-BBB desde abril, com direito a foto dos dois em uma banheira de espuma. "Você me mostra todos os dias que tudo é possível!! Isso é admirável!! O dia é todo seu, aproveita", postou o atleta de crossfit, que, dias antes tinha sido filmado por Juliette sem camisa na cozinha - prova de que o namoro está assumidíssimo.

Aos 25 anos, Kaique é atleta profissional de crossfit, estudante de Nutrição e influenciador com 260 mil seguidores no Instagram, onde compartilha a rotina de treinos. Nascido em São Paulo, ele hoje mora em Brasília, e já conquistou o título de campeão brasileiro de crossfit em 2019, além de uma medalha de bronze no torneio European Showdown, no mesmo ano. Em maio, ele foi campeão da Copa Sur, uma competição da modalidade na América do Sul.

Ele e Juliette tem sido vistos juntos desde abril, quando passaram juntos em fim de semana no Rio de Janeiro. Foram ao show de Chico César e Geraldo Azevedo no Circo Voador, na Lapa, ao aniversário da apresentadora Ana Clara, fizeram um passeio de barco pela Baía de Guanabara e foram flagrados passando a noite na Marina da Glória, no Centro do Rio.

Em agosto, Kaique foi com Juliette conhecer o parque da Universal em Orlando. Ele estava nos EUA para uma competição e aparece nas imagens postadas por ela em seus stories. Eles também foram juntos para a Chapada dos Veadeiros, a cerca de 220 km de Brasília, cidade onde Kaique vive.

Juliette falou pela primeira vez sobre o relacionamento no programa de Ana Maria Braga, na TV Globo, quando disse que estava no "estágio probatório".

"Quando eu fico com a pessoa parei de esconder. Ainda estou no estágio probatório. A gente se encontra de vez em quando, nas viagens" disse ela.

Juliette tem sido discreta sobre sua vida amorosa desde que deixou o BBB. Antes de Kaique, ela tinha se envolvido com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, e com o empresário Daniel Trovejani, sócio e ex de Anitta.

