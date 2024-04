A- A+

Famosos Quem é Karinah, cantora que postou foto com Belo em iate e já comprou mansão de Xuxa Sambista casada com bilionário usou imagem de clipe para desejar parabéns ao músico, recém-separado de Gracyanne Barbosa, que fez 50 anos nesta segunda (22)

Viralizou na noite desta segunda-feira (22) um post do Instagram em que a cantora Karinah aparece com Belo, pagodeiro recém-separado da influenciadora fitness Gracyanne Barbosa após acusações mútuas de traição. A princípio, fãs do cantor acharam que poderia se tratar de um novo casal, inclusive com fãs "shippando" os artistas nos comentários.

Mas a foto não é de um encontro romântico em alto mar. Trata-se, na verdade, de uma imagem das gravações do videoclipe da música "No fim do mundo", uma canção dela com participação de Belo lançada em 2022, usada para ilustrar uma mensagem de parabéns a você ao músico, que nesta segunda-feira (22) completou 50 anos.

"Hoje celebramos uma data super especial: o aniversário de um amigo incrível! @belo que sua vida seja sempre repleta de amor, saúde e muitas bênçãos. Felicidades hoje e sempre!", escreveu a cantora.

Karinah, inclusive, é casada com Diether Werninghaus, herdeiro de Geraldo Werninghaus (1932-1999), patriarca de uma das famílias mais ricas do país.

Curitibana criada em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, a artista de 41 anos se lançou na carreira musical em 2010. Ela se apresenta na rede Instagram, onde possui 145 mil seguidores, como "sambista, cantora e compositora brasileira e musa da Mangueira".

No carnaval deste ano, cantora veio com uma fantasia repleta de cristais que representa a canção "Rio Antigo", de Alcione, homenageada da verde-e-rosa. O look custou R$ 200 mil e tinha um efeito especial na cabeça, com iluminação de led.

"Ser musa é uma alegria! Assim consigo dar voz a madrinha da escola. A madrinha que dá amor e que ajuda a cuidar de seus afilhados. É retribuir na avenida tudo de bom que recebo da comunidade. É representar um trecho do enredo com muito respeito e emoção. Eu amo carnaval!", disse a cantora ao site Gshow na época do desfile.





Carreira marcada por parcerias

Desde a pandemia, quando participou de lives de bambas como Alcione e Péricles, Karinah tem despontado no universo do samba e do pagode. Em 2020, emplacou uma canção como trilha sonora de novela — a música "Medo de amar" embalou a trama dos personagens Bel (Dandara Mariana) e Zezinho (João Baldasserini) em "Salve-se quem puder" (TV Globo).

"Estou levando ao público algo que há mais de 20 anos nao se vê: uma mulher cantando pagode. Precisamos do apoio do público. O samba está na rua e o mercado está precisando consumir algo novo", afirmou Karinah, durante uma live, em abril de 2021.

Além de gravar com Belo, ela registrou parcerias com Sorriso Maroto, Mumuzinho, Dudu Nobre e Xande de Pilares. Seu último disco é "Agloumerou", lançado em maio de 2023. No último dia 13 de abril, ela homenageou a cantora Alcione no programa "Altas Horas (TV Globo), ao lado de nomes como Criolo, Diogo Nogueira, Elymar Santos, Lauana Prado e Neguinho da Beija-Flor. Ela cantou "Garoto maroto" junto com a Marrom.

Entre 'casa de boneca' e mansão de Xuxa

Karinah e Diether, de 61, são pais dos gêmeos Lilian e Gerd, nascidos em 2017. Ela também é mãe de Carlos Eduardo e Sarah, frutos de relacionamentos anteriores, e que atualmente estão fazendo faculdade no Paraná e em Santa Catarina, respectivamente.

No final de 2021, Karinah comprou na Zona Oeste do Rio uma mansão onde a apresentadora Xuxa residiu de 2009 a 2021. O imóvel foi vendido or R$ 45 milhões. Com 2.626m², a mansão possui cinco quartos, hall de entrada, 14 banheiros, varanda, três lavabos, duas piscinas (externa e interna), escritório, sala de jantar, sala de TV e cinema, jardim de inverno com viveiro para pássaros raros, academia de ginástica, closet, lavanderia, suíte para governanta e mais dois cômodos no subsolo, além seis vagas cobertas na garagem. A apresentadora decidiu deixar o imóvel após a morte da mãe, Alda Meneghel, em março de 2018.

A ideia era se mudar para lá com o marido e os filhos, mas a casa, que ocupa uma quadra inteira de um condomínio particular e foi projetada de acordo com orientações específicas da "rainha dos baixinhos", ainda passa por reformas — orientadas pela cantora.

Por enquanto, eles se viram em outra mansão na capital fluminense. O imóvel de quatro pavimentos, em um condomínio na Barra da Tijuca, possui nove quartos, estúdio de ensaio, churrasqueira com pedras vulcânicas, sauna e piscina. "É uma casa de boneca. Charmosa, aconchegante. Realmente um sonho de menina", definiu Karinah em entrevista a uma revista de decoração em 2022.

Fortuna bilionária

Diether Werninghaus é um dos nomes à frente da empresa WEG, com sede em Jaraguá do Sul (SC), empresa que faz motores elétricos, transformadores e geradores de energia. Sua fortuna é avaliada em R$ 6,10 bilhões.

Atualmente, a marca WEG concentra o maior número de bilionários numa iniciativa privada brasileira. Na lista de 2024 da revista Forbes, são 29 membros - eles Diether Werninghaus, casado com Karinah. De acordo com a Forbes, os descendentes dos fundadores da WEG têm, juntos, um patrimônio de R$ 85,53 bilhões.

A multinacional, que exporta para mais de 135 países, foi cofundada pelos bilionários Geraldo Werninghaus, Eggon João da Silva e Werner Ricardo Voigt e é uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Multinacional de capital aberto com fábricas em mais de dez países, a WEG faturou R$ 32,5 bilhões em 2023.

