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Artistas Quem é Karol Lannes, ex-atriz mirim que volta em 'Avenida Brasil 2' Nascida Ana Karolina Lannes, em 2000, a atriz ficou um tempo afastada das câmeras em 2013, mas tem retornado aos holofotes desde 2022, quando estrelou Não Foi Minha Culpa, do Disney+

Retomando a carreira na televisão desde o início da década de 2020, Karol Lannes está de volta ao papel que a deixou famosa 14 anos depois de Avenida Brasil, sua última novela, ela retorna como Ágata, filha de Carminha (Adriana Esteves) e Max (Marcello Novaes), em Avenida Brasil 2, justamente a sequência de seu último trabalho na TV como atriz mirim.

Nascida Ana Karolina Lannes, em 2000, a atriz ficou um tempo afastada das câmeras em 2013, mas tem retornado aos holofotes desde 2022, quando estrelou Não Foi Minha Culpa, do Disney+.

Avenida Brasil 2 será seu segundo grande projeto em dois anos, tendo estrelado também Os 12 Signos de Valentina, produção nacional da Netflix protagonizada por Giovanna Grigio.

Atriz mirim

Karol perdeu a mãe ainda criança, aos 4 anos, e passou a morar em São Paulo com o tio, Fábio, e o companheiro, João Paulo, a quem ela chama de pais. Foi convivendo com o casal que ela começou a demonstrar interesse pelo teatro e a fazer testes para os palcos e para a TV, conquistando um papel na maior emissora do País antes mesmo de completar 10 anos.

A atriz estreou na TV ainda aos 7 anos, quando interpretou Sofia na novela Duas Caras, transmitida entre 2007 e 2008. Nos anos seguintes, engatou outros projetos na Globo, atuando em Ciranda de Pedra (2008) e Tempos Modernos (2010), antes de conquistar seu papel de maior destaque em Avenida Brasil.

No folhetim, ela viveu Ágata, filha da vilã Carminha, com quem tinha péssima relação. Ao longo da novela, a garota era frequentemente alvo de críticas da mãe por causa de seu peso, sendo defendida pelo pai e irmão adotivos, Tufão e Jorginho (Cauã Reymond).

Após Avenida Brasil, ela fez seu primeiro filme, Minha Mãe É Uma Peça (2013), interpretando a versão mirim de Marcelina (Mariana Xavier), filha de Dona Hermínia (Paulo Gustavo). Apesar do sucesso do longa, Karol passou um período afastada das câmeras, se dedicando aos estudos.

De acordo com o currículo online disponibilizado pela plataforma de casting Elenco Digital, Karol chegou a cursar Artes Cênicas no Centro Universitário Belas Artes, mas não concluiu o curso. Em paralelo, ela estudou outros métodos de atuação no Instituto Stanislavsky, além de cursos de preparação de elenco com Maria Beta e Fernanda Rocha.

A atriz também fez outros cursos voltados às artes, incluindo workshops de roteiro, dança e teatro musical.

Vida pessoal e destaque nas redes sociais

Longe das câmeras, Karol cresceu em meio à popularização das redes sociais. Com perfis no Instagram e TikTok, a atriz dá vislumbres de sua rotina, dando ainda dicas de moda e maquiagem, além de criar vídeos de humor.

Em 2018, pouco depois de atingir a maioridade, ela revelou publicamente que era lésbica em entrevista ao jornal Extra, se descobrindo bissexual pouco tempo depois, quando se apaixonou por um amigo homem. À época, ela afirmou que, embora nunca tenha negado sua sexualidade, ela tinha receio de que se assumir causaria uma reação negativa do público.

"Eu sou lésbica, e não é porque fui criada por pais gays. Esse julgamento é o meu maior medo", Karol disse na ocasião. "[Meus pais] tiveram uma reação um pouco controversa. O medo deles era que eu passasse por coisas ruins, como as que eles devem ter passado. Eles me apoiam, perguntam se estou namorando e respeitam as minhas escolhas. Já vi muitos comentários no Instagram dizendo que eu ia ser lésbica porque meus pais são gays."

"Mas, se dependesse deles, eu ia ser o hétero mais hétero do mundo. Eu ia gostar de homem, porque a vida inteira vi eles falando de homens bonitos e isso e aquilo. E outra: meus pais queriam que eu fosse a princesinha. Então não fazia sentido nenhum eu ser 'sapatão'."

No período afastada da televisão, Karol arriscou outras carreiras, incluindo períodos como professora de inglês e DJ, mas reencontrou o amor pela atuação ao participar de peças teatrais na faculdade.

Volta à atuação

Karol começou um retorno gradual à atuação com pequenas participações e trabalhou em algumas novelas verticais, que foram ganhando destaque nas redes sociais nos últimos anos.

O retorno às grandes produções veio em 2022, quando foi escalada na série B.A.: O Futuro Está Morto, produção da HBO Max inspirada na HQ Beijo Adolescente, de Raphael Coutinho, filho da cartunista Laerte. No mesmo ano, ela conquistou seu primeiro papel como protagonista: a influenciadora Mary Lee em Não Foi Minha Culpa.

A antologia do Disney+ traz diferentes histórias de mulheres que passaram por violência e feminicídio, com sua personagem sendo alvo de um stalker psicopata que se sentiu atraído por seus vídeos sobre autoaceitação nas redes sociais. Karol foi elogiada pelo trabalho, mostrando tanto a confiança da personagem com seu corpo quanto o desespero de Mary Lee com a perseguição incansável de Morpheu (Enrico Cardoso).

Em 2025, Karol filmou Pai de Primeira Viagem, longa de Mariana Youssef em que trabalhou novamente com Murilo Benício. O filme fez sua estreia no Festival do Rio 2026, mas ainda não tem data para entrar em cartaz no circuito comercial.

Prestes a voltar às novelas com Avenida Brasil 2, a atriz ainda estrelou Os 12 Signos de Valentina, série da Netflix sobre uma influenciadora que decide procurar o amor de sua vida ao namorar pessoas dos 12 signos do zodíaco.

Ágata em 'Avenida Brasil 2'

Os problemas de Ágata com Carminha voltarão à tona em Avenida Brasil 2. De acordo com o autor João Emanuel Carneiro, a jovem enfrentará o trauma de ter crescido longe da mãe, presa ao final da trama original e que não procurou pela filha após deixar o cárcere.

A personagem de Karol também sofrerá com bulimia, grave distúrbio alimentar que leva pacientes a forçarem o vômito após as refeições.

Estreia

Assinada por João Emanuel Carneiro, a nova trama terá direção artística de Ricardo Waddington e direção geral de Henrique Sauer e estreia na Globo em 25 de janeiro de 2027.

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