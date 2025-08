A- A+

LUTO Quem é Kelley Mack, a atriz de "The Walking Dead'' que morreu no ''ultimo dia'' A atriz faleceu, aos 33 anos, por conta de um glioma, um tumor cerebral

Kelley Mack morreu no último sábado (2), aos 33 anos, por conta de um glioma, um tumor cerebral que afeta o sistema nervoso central. O falecimento da atriz norte-americana aconteceu em Cincinnati, Ohio, .A jovem era conhecida por ter participado do "The Walking Dead como a jovem Addy, na nona temporada.

A família confirmou ao The Hollywood Reporter sobre a morte de Kelley. A atriz esteve presente em cinco episódios de "The Walking Dead'', entre os anos de 2018 e 2019, tendo papéis nos seriados: "9-1-1" e "Chicago Med".

Apesar de ter nascido em Cincinnato, Mack estudou em Nova York, na Tisch School of the Arts, antes de protagonizar personagens de seriados populares.

