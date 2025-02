De atriz infantil a estrela de séries coreanas: quem é Kim Sae-ron, encontrada morta aos 24 anos

A- A+

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron foi encontrada morta neste domingo (16). Segundo as autoridades, um amigo que foi visitá-la em casa, Seongsu-dong, em Seul, a encontrou sem vida e acionou a polícia, que não encontrou nenhum sinal de crime e investiga as possíveis causas da morte. Sae-ron tinha 24 anos.

Kim Sae-ron trabalhava como atriz na Coreia do Sul desde a infância. Seu primeiro papel em um filme veio aos 9 anos com "A brand new life" (2009) e 'The man from nowhere" (2010).

Ela também atuou no filme "A girl at my door" (2014) e na série "Listen to my heart" (2011).

Em 2016, ela interpretou a princesa Yeon-hee, protagonista da série "Mirror of the witch". Cinco anos depois, foi mais uma vez protagonista, dessa vez na série "A grande xamã Ga Doo-shim".

Em maio de 2022, ela virou notícia por outros motivos. Sae-ron dirigia embrigada quando seu carro bateu em uma árvore e em um transformador.

Depois do acidente, ela se recusou a fazer o teste que mediria seu nível de álcool, o que levou a polícia local a pedir uma coleta de sangue.

A polêmica fez com que ela deixasse o drama "Trolley" e terminasse o contrato com a agência Goldmedalist.

Depois de uma pausa de alguns meses, ela entrou para o elenco de "Cães Caça", da Netflix, série renovada para uma segunda temporada em 16 de janeiro deste ano e seu último trabalho como atriz.

