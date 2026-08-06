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Marvel

Quem é Kit Connor, ator escolhido para interpretar Ciclope em novo 'X-Men'?

Ator ganhou reconhecimento internacional como protagonista na adaptação da Netflix de Heartstopper

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Ator Britânico, Kit Connor anhou reconhecimento internacional na série Heartstopper da Netflix.Ator Britânico, Kit Connor anhou reconhecimento internacional na série Heartstopper da Netflix. - Foto: [email protected]/Reprodução e Netflix/Divulgação

O universo dos mutantes de X-Men vai passar por uma reformulação e um dos novos atores já teriam sido escolhidos.

Além de Samara Weaving, escalada como Emma Frost, Kit Connor entra para a equipe como Ciclope, segundo o Deadline.

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Segundo fontes do portal, especializado no audiovisual americano, a decisão teria sido tomada em meio a uma série de possíveis nomes cotados para interpretarem o mutante.

Até o momento, a Marvel não se pronunciou oficialmente sobre as escalações para o novo filme dos X-Men.

Quem é Kit Connor?
Kit Connor pode ser um nome novo para algumas pessoas, mas não para os fãs de romance. O ator ganhou reconhecimento por interpretar Nick Nelson na adaptação da Netflix de Heartstopper.

Ele esteve à frente de três temporadas da série e também do filme Heartstopper Para Sempre.

Curiosamente, seu par na adaptação, Joe Locke, já faz parte do universo Marvel como Wiccano, filho de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate.

A carreira do britânico no cinema teve início aos oito anos, quando foi escalado para atuar em Get Santa.

Connor também interpretou a versão jovem de Elton John do filme Rocketman e participou do filme Tempo de Guerra, de Alex Garland. Ele se reunirá com o diretor novamente na adaptação do game Elden Ring, prevista para 2028.

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