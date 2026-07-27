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Quem é Lara Jucá, influenciadora vista aos beijos com o cantor Zé Felipe
Carioca é ex-namorada do rapper Orochi
O cantor Zé Felipe e a influenciadora, Lara Jucá, foram vistos aos beijos em uma festa no Rio de Janeiro - Foto: Instagram/Reprodução
Zé Felipe está de affair novo: é a influenciadora Lara Jucá, vista aos beijos com o cantor numa festa no Rio de Janeiro, segundo o site Metrópoles. A moça é ex-namorada do rapper Orochi, e o relacionamento acabou em maio, após diversas idas e vindas.
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Com 3,9 milhões de seguidores no Instagram, a carioca, de 23 anos, se define, como mostra sua biografia na rede social, como produtora de conteúdo de "lifestyle", beleza e moda, algo que ela faz desde os 18 anos. Seu perfil mostra também que ela faz propaganda de bets. Outra fonte de renda da moça é uma marca de biquíni chamada By Lara Jucá.