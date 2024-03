A- A+

Família Quem é Lara Rodi, irmã de Cauã Reymond que viralizou com vídeo do ator nas redes sociais? Jovem, de 25 anos, vive longe dos holofotes e encanta irmão mais velho: "Ela me mata de rir", diz Cauã

"Eu sou irmã do Cauã Reymond, então é óbvio que todo mundo pergunta se eu vou ser atriz igual a ele", disse Lara Rodi. Em postagem compartilhada em seu Instagram nesta sexta-feira (01), a jovem de 25 anos entrou em uma brincadeira nas redes fez e revelou algumas das frases que mais escuta por ser irmã do ator. O post viralizou e muita gente se perguntou: quem é Lara Rodi?

Vivendo longe dos holofotes, Lara é assistente de direção e roteirista. No ano passado, a jovem se mudou para os EUA para estudar cinema. Nas redes sociais, seu namorado, o também ator Matheus Costa, escreveu uma declaração de amor nas redes sociais desejando boa sorte à sua parceira.

Em 2021, Lara lançou o livro de ficção "Se agosto falasse, que acompanha a história de um jovem jornalista que investiga segredos em uma pequena cidade americana.

Lara é fruto do segundo casamento de José Marques, pai de Cauã. No ano passado, ela fez uma homenagem ao pai no Instagram: "16.04.1960 nascia o homem que iria me ensinar sobre certo e errado. O homem que durante anos iria me acompanhar nos treinos de hipismo e me incentivar a ser minha melhor versão. Sempre foi e continua sendo um presente ser sua filha!"

Ela também usa as redes para brincar com o irmão. "Relacionamento saudável", escreveu, ao postar uma foto em que simula estar apontando uma arma para Cauã.

Lara conta que os colegas de trabalho costumam abordá-la para pedir favores envolvendo o irmão famoso:

"Eu sou irmã do Cauã Reymond, e é óbvio que quando alguém descobre, sempre vem aquela frase: 'será que ele pode participar do meu filme independente?'", brincou em um vídeo,

O ator gostou a brincadeira e compartilhou o vídeo em suas própria redes sociais. "Ela me mata de rir", escreveu ele sobre a irmã.



