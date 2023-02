Quem é Lívia La Gatto, a comediante que foi ameaçada pelo coach Thiago Schutz

A- A+

Segue repercutindo nas redes sociais as ameaças do "coach de masculinidade" é influenciador Thiago Scuhtz à humorista Livia La Gatto. No dia 13 de fevereiro, ela postou um vídeo no qual ironiza falas de Schutz ditas em um podcast. "Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. você escolhe", escreveu o coach para ela, via mensagem privada no Instagram.

Quem é Livia La Gatto?

Lívia La Gatto nasceu em São Paulo e foi criada no bairro de Santo Amaro, zona Sul da capital paulista. É filha única de uma psicóloga e de um consultor de mercado. O sobrenome vem do pai, que é argentino e veio para o Brasil de carro durante a ditadura naquele país. Ficou de vez.

Ela é aquariana e tem 36 anos. Lívia se apaixonou pelo teatro ainda na escola, quando fez sua primeira peça aos 11 anos. Mais tarde, se formou em artes cênicas pela Universidade de São Paulo (USP). Enquanto se dedicava à atuação, também trabalhou como monitora de acampamento, secretária, atendente de videolocadora, hostess e animadora de buffet infantil.

Hoje, além de atriz, ela também atua como roteirista. Acumula mais de 238 mil seguidores no Instagram, onde posta vídeos bem-humorados de personagens inventados por ela em situações que refletem sobre machismo, monogamia, política, entre outros assuntos.

Em 2020, durante a pandemia, formou uma dupla com Renata Maciel e começou a ganhar destaque. Juntas, as amigas faziam vídeos que tratavam de forma bem-humorada, com muita de ironia, as mazelas do cenário político do país. Logo, explodiram nas redes.

Os vídeos de Lívia e Renata chamaram atenção de um fã ilustre: Caetano Veloso, que passou a segui-las. Em um dos vídeos, as duas tiveram ideia de falar sobre o orgulho de ter o cantor como fã. Pegaram trechos de músicas dele e fizeram o baiano até chorar, emocionado. "Pensamos em fazer uma homenagem, deixar registrado esse acontecimento. 'Podia dar errado, ele não gostar e parar de seguir. Mas aí a gente fazia uma outra 'Caetano não me segue mais'. Valia o risco", disse Renata ao EXTRA, à época.

