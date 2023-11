Morre a influencer Luana Andrade, aos 29 anos, em cirurgia de lipoaspiração

A- A+

A influenciadora e assistente de palco do SBT Luana Andrade, de 29 anos, morreu nesta terça-feira em consequência de paradas cardíacas sofridas durante a realização de uma lipoaspiração, em São Paulo. A causa da morte foi confirmada pela emissora e pelo empresário dela ao portal IG. O velório e a cremação, segundo a assessoria do SBT, acontecem na quarta-feira, em local ainda a definir.



A coluna Fábia Oliveira conversou com o empresário da influenciadora, Marcos Moraes, que contou a causa da morte. Segundo ele, a ex-Power Couple foi realizar procedimentos estéticos e acabou sofrendo quatro paradas cardíacas.



“Ela estava fazendo um procedimento estético, uma lipo na coxa. Fez abdômen e ia fazer perna. Na gordurinha do joelho, foi onde aconteceu a fatalidade”, contou o empresário à coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Nascida em São Paulo e formada em Publicidade, Luana ficou famosa ao participar, ao lado do namorado, o empresário capixaba João Hadad, do reality show Power Couple 6, exibido na Record em 2022. A apresentadora do programa, Adriane Galisteu, disse estar incrédula. "Meu Deus do céu não posso acreditar!!!!! Meu coração está dilacerado!!!! Meus mais profundos sentimentos a família aos amigos e ao João."

Desde abril deste ano, Luana começou a trabalhar como assistente de palco do quadro "Passa ou Repassa", exibido no "Domingo Legal", apresentado por Celso Portiolli. A influenciadora também era dona uma marca de roupas feminina, a Lukand.

Com mais de 340 mil seguidores no Instagram, Luana fez o último post na academia, "meu lugar favorito de sp", como escreveu na legenda da foto.

"Estava tudo bem"

Segundo o empresário de Luana, tudo corria normalmente na operação até ela ter a primeira parada cardiorrespiratória.

"Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", disse ele ao IG. "Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas".

