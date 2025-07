Quem é Luana Mandarino, apontada como namorada de Cauã Reymond

A- A+

Cauã Reymond está comprometido. Segundo o jornal Extra, o ator está namorando sério com a modelo Luana Mandarino, que, desde o ano passado, já havia sido apontada como um flerte recorrente do ator de "Vale tudo". Agora, de acordo com a publicação, a moça não esconde o romance, inclusive posta fotos em cômodos bastante parecidos com os da casa do ator.

Quem é Luana Mandarino

Luana é modelo e ficou conhecida por quem acompanha reality shows por ter participado do "Rio shore", da MTV e do Paramount+. O programa consiste em mostrar a vida de jovens cariocas se divertindo na cidade, com festas e muita "pegação".

Em abril deste ano, ela e o ator fizeram uma viagem juntos para o Nordeste e fãs mais atentos perceberam o uso do mesmo chapéu em fotos da viagem. Quando seu nome apareceu na imprensa ao lado do de Cauã pela primeira vez, a moça chegou até a apagar perfil nas redes sociais. Agora, o mantém fechado. Segundo o Extra, na época em que apagou a conta, era seguida por Sofia, de 13 anos, filha do ator com Grazi Massafera.

Antes de Luana, Cauã teve um namoro discreto com a dentista Luiza Watson. O romance acabou em junho do ano passado sem nunca ter sido abertamente confirmado por ele.

