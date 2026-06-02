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FAMOSOS Quem é Luana Sales? Noiva do ator Sidney Sampaio que o ajudou no tratamento de calvície Casal se casou no civil em março, mas celebrará a união em grande estilo no dia 11 de junho, com uma festa em um castelo avaliado em cerca de R$ 500 mil

Daqui a nove dias, o ator Sidney Sampaio, conhecido pela atuação em novelas como "Alma gêmea" e "Caras & bocas", da TV Globo, e por ter sido vice-campeão do reality "A fazenda", sobe ao altar com sua noiva, a médica Luana Sales. O casal, que se conheceu durante o tratamento capilar do artista, trocará alianças em uma cerimônia luxuosa realizada em um castelo em Vinhedo, em São Paulo. Segundo o Gshow, a celebração está avaliada em cerca de R$ 500 mil.

A médica se formou na Universidade de Marília (Unamar), localizada no interior do estado paulista, em 2021. Apesar de não ter nenhuma especialidade registrada no Conselho Federal de Medicina, Luana possui uma clínica de Tricologia e Transplante Capilar na mesma cidade da instituição de formação.

Em uma publicação feita em setembro de 2024, ela afirmou que é pós-gradudada em Dermatologia e estética e fellow em transplante capilar, que é como uma superespecialização dentro de uma área de atuação. Nas redes sociais, a médica compartilha sua rotina de atendimentos e resultados do tratamento de pacientes, além de publicações explicando e tirando dúvidas sobre tratamento capilar.

E foi a profissão de Luana que juntou os pombinhos. Ao Gshow, o ator contou que o casal se conheceu depois que os pais dele se mudaram do Rio de Janeiro para Marília. Na época, Sidney foi ajudá-los com a mudança, passou alguns dias na cidade e acabou conhecendo a amada.

"Acabei sendo apresentado a Luana. Ela é médica com especialização em tratamento capilar, e eu estava precisando. Vim cuidar dos cabelos, e ela acabou pegando meu coração", disse Sidney Sampaio.

As publicações com o ator passaram a aparecer no perfil da médica em novembro de 2025. No mês seguinte, Luana publicou um vídeo contanto sobre o tratamento capilar de alopecia androgenética (calvície) de Sidney em sua clínica.

"O Sidney está há seis meses comigo em tratamento clínico, aliado aos procedimentos mensais e a evolução dele já é nítida. Fios mais fortes, queda controlada e densidade visivelmente maior", escreveu.

Em março deste ano, o casal oficializou a relação em uma cerimônia pequena, longe dos holofotes e discreta. Diferente do que será a celebração marcada para 11 de junho, em que os dois se preparam para comemorar a união em grande estilo com uma festa para cerca de 200 convidados. Segundo o Gshow, a festa contará ainda com apresentações musicais de Gabi Martins e Vanessa Jackson, que prometem animar a noite especial dos noivos e convidados.

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