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Famosos Quem é Lucas Guedez, parceiro de Virginia em quadro no Domingão com Huck Influenciador auxiliou a melhor amiga na estreia do 'Diário de Virginia'

Virginia Fonseca estreou neste domingo (14) seu mais novo quadro no Domingão com Huck: "Diário de Virgínia". No segmento, a influenciadora passeou por Nova York e Nova Jersey, cidade onde o Brasil jogou sua partida de estreia na Copa do Mundo 2026, contra a seleção do Marrocos.

"A essa altura, todo mundo já ouviu falar da Virginia. Ela tem mais de 57 milhões de seguidores em uma única rede social. Tudo que ela faz, que ela deixa de fazer, vira assunto. Nesta semana de estreia, eu dei uma missão para Virginia: explorar por terra, por água e pelo ar Nova York e Nova Jersey, onde o Brasil estreou ontem e pode garantir o hexa. Senhoras e senhores, o Diário de Virginia na Copa", anunciou Luciano Huck.

E a influenciadora de 27 anos não foi sozinha para os Estados Unidos. No quadro, ela conta com a companhia do melhor amigo, Lucas Guedez. O influenciador digital de 30 anos tem 10,6 milhões de seguidores no Instagram. Ele também faz sucesso no TikTok, onde reúne 8,3 milhões de seguidores e já acumula 195,2 milhões de likes.

Além de influenciador, Guedez é comediante e tem planos para realizar apresentações stand-up em breve.





Próximo de outras personalidades como Rafa Uccman e Álvaro, Guedez já demonstrou um certo favoritismo para Virginia, especialmente na hora de escolher presentes. Recentemente, ele presenteou a amiga com um par de brincos em ouro amarelo 18k da grife de luxo Tiffany, avaliado em R$ 33.950.

"Dei um brinquinho da Tiffany. Bem carinho. Parcelei em doze [vezes]. Foi o presente mais caro que eu dei na minha vida", brincou em entrevista ao GShow no mês passado. "Foi um presente que eu dei em troca de gratidão pelos presentes todos caros que a Virginia já me deu".

Nas redes sociais, Guedez demonstra carinho pela amiga, embora eventualmente a chame de "Vivíbora" de brincadeira. Ele também não esconde os momentos de crise de ciúmes. Em abril, ainda durante o relacionamento entre Virginia e Vini Jr., ele escreveu: "Vendo você aí em Madrid, agora com novos amigos".

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