CELEBRIDADES Quem é Luiza Perote, apontada como novo romance de João Guilherme Modelo do Amazonas é um dos nomes mais incensados do mercado em 2025

A vida amorosa de João Guilherme é assunto que mobiliza as rede sociais, que andam curiosas sobre a possibilidade de o ator estar vivendo um novo romance. A moça em questão é a modelo Luiza Perote, de 20 anos, que, segundo fãs, tem postado fotos nos mesmos lugares que o ex-namorado de Bruna Marquezine, em Kioto, no Japão.

Internautas têm apontado também que eles vêm "curtindo" fotos um do outro recentemente e que a modelo do Amazonas segue a mãe do rapaz, Naira Ávila. Inclusive, ela comentou numa foto de viagem do filho: "Meu coração fica em festa em te ver feliz".

Quem é Luiza Perote

Natural de Humaitá, no Amazonas, Luiza é uma das principais modelos brasileiras em ascensão no mercado internacional. Ela foi das escolhidas para desfilar na estreia de Matthieu Blazy na Chanel em fevereiro. Capa de Vogue Brasil de novembro, ela apareceu na lista da revista como um dos nomes mais importantes da moda em 2025.

A carreira da moça começou a se desenhar na pandemia, quando ela fazia vídeos nas redes sociais reproduzindo o caminhar de modelos famosas. Segundo ranking do portal Models.com, Luiza é hoje uma das 50 modelos mais requisitadas do mundo, com campanhas para a H&M, MaxMara e Phoebe Philo.

