Quem é Mamie Laverock, atriz da série 'Quando chama o coração' que sofreu uma queda de cinco andares

Atriz de séries como "Psych" e "When calls the heart", exibida no Brasil pela Record como "Quando chama o coração", Mamie Laverock sobrevive com a ajuda de aparelhos após sofrer uma queda de cinco andares no dia 26 de maio, e passar por cinco cirurgias.

Mamie sofreu a queda de uma varanda de um hospital de Vancouver, no Canadá, onde passava por um tratamento médico não espécificado. A atriz de 19 anos foi transferida de um hospoital de Winnipeg, onde deu entrada no dia 11 deste mês. Segundo uma campanha virtual criada por seus pais, Rob e Nicole, para gerar recursos para custear o tratamento de Mamie, o acidente teria acontecido quando ela estava em uma "área segura" do hospital e foi levada até uma varanda, de onde caiu.

Mamie iniciou a carreira com uma participação no telefilme "O jogo da morte" (2011), seguido da comédia “Guerra é guerra” (2012), estrelada por Reese Witherspoon, Chris Pine e Tom Hardy. O destaque veio com a série "Quando chama o coração", que estreou em 2014 e teve 11 temporadas.

Nas duas primeiras temporadas da série, Mamie interpretou Rosaleen Sullivan, que enfrentava a perda do pai, Patrick Sullivan, um trabalhador que morreu em um acidente em uma mina. A produção da Hallmark Channel tem como protagonista a personagem Elizabeth Thatcher (Erin Krakow), uma professora de família rica que vai trabalhar em uma cidade mineira, onde uma explosão vitima vários trabalhadores e obriga as viúvas a trabalhar nas minas.

Em 2014 a atriz também participou de um episódio da série "Psych" e, em 2017, de dois episódios de "Desventuras em série", da Netflix. Também integrou o elenco dos telefilmes "Wedding of dreams" (2018) e "Spotlight on Christmas" (2020), seu último trabalho creditado.

Intérprete de Molly Sullivan, mãe da personagem de Mamie Laverock em "Quando chama o coração", Johannah Newmarch pediu aos fãs seu perfil no X (antigo Twitter) que doassem para a vaquinha virtual criada pelos pais da atriz: "Amo muito essa família maravilhosa e meu coração está partido. Um momento tão devastador para eles e para todos os que se preocupam profundamente com a doce Mamie. Por favor, ajude se você puder. Eles precisam de todo o apoio possível para superar este pesadelo".

