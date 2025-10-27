A- A+

agressão Quem é Marcela Tomaszewski, Miss Gramado e namorada de Dado Dolabella que o acusou de agressão Modelo e empresária publica vídeos em que aparece abalada, mostrando marcas no corpo, e volta atrás nas afirmações: 'Coagiada', diz advogado

O nome de Marcela Tomaszewski, modelo e atual Miss Gramado, ganhou os holofotes no último fim de semana após ela acusar o ator Dado Dolabella, de 45 anos, de agressão física e verbal. A modelo, de 27 anos, chegou a anunciar o fim do relacionamento no último sábado (25), mas voltou atrás poucas horas depois, o que gerou uma nova onda de especulações nas redes sociais.

Marcela havia confirmado o término ao "Uol" e, por meio dos Stories do Instagram, publicou uma suposta indireta ao ator:

"Já brinquei que queria ser 'esposa troféu', mas jamais aguentaria um homem falando que o que eu tenho é por causa dele."

Pouco tempo depois, no entanto, a modelo apareceu ao lado de Dado para desmentir o rompimento.

"A gente veio aqui, juntinhos, só para deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem, e a gente só quer curtir o fim do nosso sábado tranquilo", afirmou Marcela no vídeo.

“É isso. Paz, gente, paz. Só amor”, completou o ator, em referência ao caso. Mas, afinal, qual a nova acusação por agressão envolvendo o ator Dado Dolabella?

O que aconteceu com Dado Dolabella?

Uma suposta agressão física e verbal de Dado Dolabella contra a namorada Marcela Tomaszewski teria ocorrido, na manhã do último sábado (25), no apartamento de Marcela, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo os jornalistas Fábia Oliveira e Matheus Baldi, o ator teria "se descontrolado partindo inicialmente para agressões verbais que, em seguida, teriam evoluído para violência física". De acordo com os relatos, vizinhos de ambos teriam ouvido gritos na casa.



Uma amiga de Marcela, Rafaela Clemente, publicou vídeos e fotos da modelo com hematomas nas mãos, braços e pescoço.

"E você, Marcela, que me bloqueou, por ter mandado você apagar os Stories mentindo dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo que você me enviou da agressão!", escreveu Rafaela ao publicar o vídeo.

Nas imagens, a Miss Gramado aparece abalada, mostrando marcas no corpo, e diz: "Eu devo ter merecido também isso por ter pedido pra ti botar menos sal na comida." Ao fundo, é possível ouvir um homem, supostamente Dado Dolabella, ironizando: "É, foi por isso".

As publicações de Rafaela foram repostadas por Luana Piovani, ex-namorada de Dado, que denunciou o ator por agressão em 2008.

Entenda o que aconteceu

A assessoria jurídica de Dado divulgou nota negando as acusações e afirmando que Marcela teria sido coagida "pela imprensa e nas redes sociais a confirmar fatos que não correspondem à realidade". Pouco antes, a modelo apagou os Stories com as tais fotos.

Segundo o comunicado, "outra pessoa teria se passado por Marcela em seu perfil do Instagram" e publicado conteúdos sem autorização. A nota diz ainda que o ator "jamais praticou qualquer ato de agressão, física ou psicológica, contra Marcela" e lamenta o "uso de informações inverídicas que distorcem os fatos e causam prejuízos à imagem de ambos".

Mais tarde, Dado e Marcela publicaram uma nota conjunta em suas redes sociais: "Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente — fora do contexto — registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal."

A confusão, porém, ganhou novos contornos no último domingo (26), quando o advogado de Marcela, Diego Candido, divulgou nota afirmando que ela foi, de fato, vítima de agressão e que teria sido coagida a negar os fatos.

"Diego Candido, advogado e defensor de Marcela Tomaszewski, informa que foi constituído na data de hoje (domingo, 26/10/2025), ocasião em que tomou conhecimento das agressões físicas e verbais sofridas por sua cliente na data de ontem (sábado, 25/10/2025), por volta das 10 horas, praticadas por seu ex-namorado Dado Dolabella", dizia o comunicado.

"Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem. No entanto, houve a separação de fato ainda ontem e agora, devidamente orientada sobre seus direitos, resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima. A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e para que o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato", completava a nota assinada pelo advogado.

Quem é Marcela Tomaszewski

Natural de Gramado (RS), Marcela Tomaszewski é modelo, atriz, empresária e Miss Gramado 2025. Poliglota e com passagens por concursos de beleza desde 2015 — quando foi eleita Miss Mundo Porto Alegre —, ela já disputou várias edições do Miss Universo RS.

Formada em Fashion Design pelo Instituto Marangoni, na Itália, Marcela se prepara para lançar sua própria marca de moda praia sustentável, a Jae Beachwear, com estreia prevista para novembro. Nas redes sociais, ela compartilha conteúdos voltados para moda, lifestyle e empoderamento feminino.

O namoro com Dado Dolabella foi assumido publicamente em setembro. O ator estava solteiro desde fevereiro, quando terminou o relacionamento com Wanessa Camargo, com quem viveu um vai e vem entre os anos 2000 e 2024.

Veja também