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Famosos Quem é Marcio Maranhão, namorado de Marjorie Estiano que apareceu com ela em evento de cinema Atriz esteve em festa de gala promovida pelo Globo de Ouro no Rio de Janeiro com médico que inspirou roteiro de 'Sob pressão'

Na festa de gala promovida pelo Globo de Ouro no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, a atriz Marjorie Estiano fez uma rara aparição com o namorado, Marcio Maranhão. Na verdade, Dr. Marcio. Ele é médico cirurgião especializado em trauma e os dois se conheceram nos bastidores da série "Sob pressão", da TV Globo.

Juntos desde 2022, Marcio foi consultor da produção e o autor do livro que inspirou os roteiros, "Sob pressão: A rotina de guerra de um médico brasileiro". Nas páginas, ele detalha o trabalho estafante e muitos vezes sem recursos, que realizou em mais de dez anos em CTIs e emergências do serviço público de trauma.

A série, de autoria de Lucas Paraízo, ficou no ar entre 2017 e 2022. Agora, o médico faz parte da equipe de criadores de "Emergência 53", produção ainda sem data de estreia no Globoplay que pretende mostrar o trabalho de uma unidade especial do serviço móvel de urgência. Assinam com ele Claudio Torres e Andrucha Waddington.

Em entrevista à revista Ela, do GLOBO, em outubro do ano passado, Marjorie falou brevemente sobre o relacionamento e o fato de morarem em casas separadas. “Assim está bom”, limita-se a comentar, soltando uma risada.

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