Quem é Marcos Araújo, marido de Lívia Andrade que estava em avião que fez pouso de emergência

Marido de Livia Andrade, Marcos Araújo viu seu nome nos holofotes ao longo dos últimos dias por estar dentro do avião (do qual seria dono) que precisou fazer uma manobra para pouso de emergência em Jundiaí, em São Paulo. Muitas pessoas que não o conheciam passaram a se perguntar quem é o empresário.

Marcos Araújo tem 51 anos, nasceu em Goiás e é conhecido principalmente por sua atuação no mercado sertanejo, como produtor e promotor de artistas e eventos. Sua empresa, a AudioMix, promoveu o festival Villa Mix que contou com a presença de Post Malone em 2024, por exemplo. Também teve ligação com a carreira de nomes conhecidos do público como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e o DJ Alok no passado.

Em uma entrevista à Billboard em 2023, relatou que teria começado sua carreira na vertente musical trabalhando em uma rádio goiana, e, posteriormente, como DJ.

No geral, teria mais interesse em organizar shows do que gerenciar a carreira de artistas, e mesmo cobrando entre 10% a 60% de faturamento para cuidar de nomes consolidados ou em projeção, tem a maior parte de sua renda advinda da criação de gado e de suas propriedades agrícolas.

Apesar de não ser presença tão frequente nas redes sociais, tem perfil no Instagram em que costuma divulgar o trabalho de alguns artistas. Por vezes, mostra momentos de sua vida pessoal, ao lado de Lívia Andrade ou de sua mãe, por exemplo. Uma de suas postagens fixadas é uma foto em que aparece 'tietando' o rapper Post Malone.

O empresário também organizou o BBQ Mix, que, segundo o Guinness, o Livro dos Recordes, foi o evento que serviu mais churrasco durante oito horas na história - seriam 52,3 mil porções para as cerca de 40 mil pessoas que estavam no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, em 3 de julho de 2022.

Livia Andrade não é o primeiro relacionamento que Marcos Araújo teve com uma personalidade pública. Por cerca de sete anos, foi casado com a influenciadora Pétala Barreiros. O casamento chegou ao fim em maio de 2020 e, pouco depois, sua ex-mulher fez diversas acusações sobre o comportamento do ex-companheiro. Na ocasião, o empresário divulgou uma nota feita por sua advogada no Instagram.

Nela, constava que "Marcos Aurélio de Araújo não se pronunciará a respeito, reservando-se ao direito de manifestação somente por via judicial" e que as "meras alegações sem qualquer comprovação, existindo inclusive, ordem judicial para que ela se abstenha de divulgar informações violadoras da honra do sr. Marcos, sob pena de multa".

Pétala Barreiros chegou a participar do reality show A Fazenda no ano seguinte, em 2022, mas deixou o programa após um pedido feito por sua família. Os dois tiveram dois filhos enquanto eram casados.

Pouso de emergência de Livia Andrade e marido

A responsável pelo pouso de emergência foi a comandante de voo Nayane Porto, de 23 anos, uma piloto de avião comercial. Ela publicou relato sobre o tema nas redes sociais (clique aqui para conferir).

Lívia Andrade também se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais: "Já tive muitos livramentos e esse é mais um para fortalecer minha fé. Muita gente acompanhou esse pouso e vi pelas mensagens a aflição de vocês e a torcida para que tudo desse certo. Tivemos um final feliz."

