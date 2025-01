A- A+

BBB 25 Quem é Mauro Machado, o Painitto, que se apresenta no ''Show da Quarta' 'do BBB 25 com Anitta Ele ganhou mais de 400 mil seguidores nas redes sociais pela sua figura carismática e paixão pelo Botafogo

O ''Show da Quarta'' chegou para adicionar uma nova dinâmica ao Big Brother Brasil 25. A atração promete trazer também para a festa, artistas acompanhados de pessoas com quem têm fortes conexões familiares ou de amizade. E para a estreia desta dinâmica, a cantora Anitta vai se apresentar no palco do programa com o pai, Mauro Machado, mais conhecido como Painitto.

Mauro Machado, de 60 anos, ganhou mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, como figura carismática e irreverente, sempre mostrando sua relação próxima com a filha e sua paixão pelo Botafogo.

Em junho de 2022, Mauro recebeu um diagnóstico inesperado durante uma consulta de rotina: além de ter sofrido um AVC, ele estava com câncer no pulmão e nódulos no pâncreas. Após enfrentar um período de tratamento, Mauro se recuperou com sucesso.

O Painitto, como é carinhosamente chamado pelos fãs da cantora, também é pai de Renan e Felipe Terra. Em seu aniversário de 60 anos, em 2024, Anitta preparou uma festa, com um pocket show exclusivo para ele, que nunca havia comemorado a data.

Durante a primeira fase do jogo, as Festas dos Líderes estão suspensas, e o show promete ser um dos destaques desta quarta-feira, 15. A edição começa após a novela Mania de Você.

