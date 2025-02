A- A+

premiação Saiba quem é Mikey Madison, atriz de 25 anos que corre por fora no Oscar 2025 Ela concorre com Fernanda Torres e Demi Moore ao prêmio de melhor atriz e ganhou pontos ao vencer o Bafta, o Oscar inglês, e o Spirit Awards

Uma jovem de 25 anos pode dar trabalho à veterana Demi Moore e à sensação do ano Fernanda Torres na categoria de melhor atriz do Oscar 2025, que acontece no próximo domingo.

Isso porque ela venceu o Bafta 2025 e o Film Independent Spirit Awards, que aconteceram nos últimos dois fins de semana.

Estamos falando de Mikey Madison, a protagonista de "Anora", de Sean Baker, que também concorre à melhor filme de 2025.

Mikaela, nome real de Mikey, nasceu em Los Angeles em 1999. Ela começou a carreira ainda adolescente, em 2013, em curta-metragens.

Seu primeiro papel num longa foi em "Liza Liza: Skies Are Grey", um filme adolescente que se passa nos anos 1960, exibido em 2015.

No ano seguinte, entrou para o elenco da série "Better things", onde ficou até 2022, e, aí sim, ganhou projeção no meio artístico.

Conseguiu papéis em filmes como "Era Uma Vez em... Hollywood" (2019), de Quentin Tarantino, e "Pânico" (2022). Em 2024, participou da série "A mulher do lago", com Natalie Portman, na Apple TV+.

"Anora", de Sean Baker, é, sem dúvida, seu trabalho mais importante. No longa, ela interpreta Ani, uma profissional do sexo de Nova York que atende um jovem magnata russo e acaba encantada por ele e por todas as possibilidades que lhe apresenta.

Quando os pais do jovem resolvem vir da Rússia, enfurecidos com o casamento, ela percebe no que se meteu.

O longa venceu a Palma de Ouro em Cannes, em 2024 e, nos últimos dias, os prêmios de melhor filme do Critics Choice Awards, do Producers Guild Awards e do Directors Guild Awards, o que faz dele um forte concorrente ao Oscar 2025.

No principal prêmio de Hollywood, ele disputa seis estatuetas: melhor filme, melhor atriz, melhor direção, melhor ator coadjuvante (Yura Borisov), melhor roteiro original e melhor edição.

Veja também