Famosos Quem é Moisés Carvalho, o personal que ajuda Jojo Todynho a transformar o corpo Personal também auxilia outros famosos, como Dan Mendes, e compartilha nas redes a mudança no próprio corpo

Moisés Carvalho, que já tem mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, tem sido a força por trás das transformações físicas notáveis de diversas personalidades. Entre elas, está a cantora e influenciadora Jojo Todynho, com quem ele compartilha diariamente os bastidores dos treinos nas redes sociais.

O personal, com seus treinos intensos, inspirou Jojo a manter o foco nas atividades físicas, sendo uma verdadeira fonte de motivação para a cantora. Além disso, Moisés compartilhou nas redes sociais o progresso de Jojo, que, apesar das dificuldades iniciais, persistiu nos treinos. "Estamos no caminho certo e evoluindo a cada dia", afirmou ele na publicação onde mostra a evolução da cantora.

Inspirado pela filosofia de "Todo mundo pode duvidar de você, menos você. Todo mundo pode desistir de você, menos você!", Moisés empreende sua missão de ajudar seus clientes a alcançarem seus objetivos.

O personal adota o treinamento alternado por segmento e concorrente, fazendo os alunos executarem uma série de exercícios de diferentes grupos musculares, mesclando inferiores, superiores e cardio, sem intervalos de descanso entre as séries, salvo em casos específicos que requerem pausas estratégicas.





Além de Jojo, Moisés também tem sob seus cuidados o humorista Dan Mendes, reconhecido por suas atuações em vídeos no Instagram. Com a ajuda dos treinos do personal, Dan conseguiu perder 25 quilos.

Moises, também compartilha a evolução do próprio corpo em suas redes sociais, como nas fotos em que ele mostra os efeitos da rotina de malhação, apesar do mesmo peso.

O personal também exibe seus recordes nas redes.

