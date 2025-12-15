A- A+

INVESTIGAÇÕES Quem é Nick Reiner: filho suspeito de matar Rob Reiner tem histórico de dependência e 17 internações Diretor e mulher foram encontrados mortos com ferimentos compatíveis com arma branca

A investigação da Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) aponta Nick Reiner, de 32 anos, como principal suspeito de matar os pais, o cineasta Rob Reiner, 78, e a atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, 68. O casal foi encontrado morto neste domingo, na mansão onde vivia em Los Angeles, com ferimentos compatíveis com arma branca. Bombeiros e policiais foram acionados, mas ambos já estavam sem vida quando as equipes chegaram ao local.

De acordo com a revista People, Nick é um dos três filhos do diretor, conhecido por filmes como Harry e Sally: Feitos um para o Outro e Questão de Honra. Sua trajetória pessoal, no entanto, já havia sido tema de preocupação pública anos antes do crime. Aos 15 anos, ele foi internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação — a primeira de 17 internações registradas até 2016, quando concedeu entrevista ao períodico relatando sua luta contra a dependência química.

Naquele período, então com 22 anos, Nick promovia o filme Being Charlie (2015), dirigido por Rob Reiner e coescrito por ele. A obra dramatizava sua própria juventude marcada pelo vício e pelas tentativas de recuperação. No longa, o papel inspirado em Nick foi interpretado pelo ator Nick Robinson, conhecido por Jurassic World e Com Amor, Charlie.

O histórico conturbado voltou ao centro das atenções após a divulgação do caso pelo site TMZ, que relatou que o casal Reiner havia sido encontrado com ferimentos causados por arma branca. A identidade das vítimas só foi confirmada mais tarde por fontes da People, que também indicaram Nick como suspeito. A polícia, por enquanto, mantém a investigação em curso e não divulgou oficialmente prisões, interrogatórios ou motivação.

Rob e Michelle eram casados desde 1989 e viviam no oeste de Los Angeles. Bombeiros foram chamados ao local para atendimento médico e o LAPD chegou cerca de dez minutos depois, encontrando os corpos já sem sinais de vida. Uma investigação por duplo homicídio foi aberta, enquanto autoridades tentam reconstruir os últimos movimentos do casal e do filho suspeito.

