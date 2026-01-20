Quem é Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham e filha de bilionário?

A- A+

Nesta segunda-feira (19) Brooklyn Beckham, filho do casal David e Victoria Beckham fez uma série de stories falando sobre sua relação com os pais. O ex-modelo também acusou o casal de tentar separá-lo de sua atual esposa, a atriz Nicola Peltz, em inúmeras ocasiões.

"Minha esposa tem sido constantemente desrespeitada pela minha família, não importa o quanto tenhamos tentado uma conciliação", diz parte do desabafo.

Mas quem é Nicola Peltz Beckham?

Modelo e atriz norte-americana, Nicola, 31 anos, é filha do empresário bilionário Nelson Peltz e da modelo Claudia Heffner. Seu pai é sócio fundador de um fundo de gestão de investimentos e foi diretor de diversas marcas globais, incluindo a Heinz.

Embora tenha ganhado destaque desde o seu casamento com Brooklyn, em abril de 2022, ela é conhecida principalmente por sua carreira de atriz tendo atuado em filmes como Transformers 4: A Era da Extinção, Lola e O Último Mestre do Ar.

Nicola também participou de videoclipes, incluindo It's You, de Zayn Malik, e 7 Things, de Miley Cyrus, e trabalhou como modelo para diversas marcas.

Com 3 milhões de seguidores no Instagram, a modelo e atriz também chama atenção pelo seu estilo. Em seu casamento, ela usou um vestido de alta-costura Valentino, que ficou pronto após um ano de conversas com a equipe do então diretor criativo da maison, Pierpaolo Piccioli.

Além de sua carreira, Nicola é conhecida por incentivar seus seguidores a adotarem ou acolherem animais, e foi premiada com um prêmio da PETA em 2022 por ser uma defensora da adoção.

Esse seu lado defensor dos animais também foi motivo de brigas com a família Beckham:

"Nós nos esforçamos por anos para comparecer e apoiar cada desfile de moda, cada festa e cada atividade de imprensa para mostrar 'nossa família perfeita'. Mas a única vez que minha esposa pediu o apoio da minha mãe para salvar cães desalojados durante os incêndios em Los Angeles, minha mãe recusou", diz parte do relato.



