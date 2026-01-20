Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
famosos

Quem é Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham e filha de bilionário?

Nesta segunda-feira (19) Brooklyn Beckham, filho do casal David e Victoria Beckham fez uma série de stories falando sobre sua relação com os pais

Reportar Erro
Nicola Peltz Beckham Nicola Peltz Beckham  - Foto: @nicolaannepeltzbeckham via Instagram

Nesta segunda-feira (19) Brooklyn Beckham, filho do casal David e Victoria Beckham fez uma série de stories falando sobre sua relação com os pais. O ex-modelo também acusou o casal de tentar separá-lo de sua atual esposa, a atriz Nicola Peltz, em inúmeras ocasiões.

"Minha esposa tem sido constantemente desrespeitada pela minha família, não importa o quanto tenhamos tentado uma conciliação", diz parte do desabafo.

Mas quem é Nicola Peltz Beckham?
Modelo e atriz norte-americana, Nicola, 31 anos, é filha do empresário bilionário Nelson Peltz e da modelo Claudia Heffner. Seu pai é sócio fundador de um fundo de gestão de investimentos e foi diretor de diversas marcas globais, incluindo a Heinz.

Embora tenha ganhado destaque desde o seu casamento com Brooklyn, em abril de 2022, ela é conhecida principalmente por sua carreira de atriz tendo atuado em filmes como Transformers 4: A Era da Extinção, Lola e O Último Mestre do Ar.

Nicola também participou de videoclipes, incluindo It's You, de Zayn Malik, e 7 Things, de Miley Cyrus, e trabalhou como modelo para diversas marcas.

Leia também

• "Não era família": entenda o motivo para a briga entre Victoria e David Beckham e o filho

• Esposa de Pedro chora e confirma fim da relação com o ex-BBB: "Medo de ele sair impune"

• Cantor Tonzão Chagas, ex-Fazenda, é preso por agredir esposa grávida

Com 3 milhões de seguidores no Instagram, a modelo e atriz também chama atenção pelo seu estilo. Em seu casamento, ela usou um vestido de alta-costura Valentino, que ficou pronto após um ano de conversas com a equipe do então diretor criativo da maison, Pierpaolo Piccioli.

Além de sua carreira, Nicola é conhecida por incentivar seus seguidores a adotarem ou acolherem animais, e foi premiada com um prêmio da PETA em 2022 por ser uma defensora da adoção.

Esse seu lado defensor dos animais também foi motivo de brigas com a família Beckham:

"Nós nos esforçamos por anos para comparecer e apoiar cada desfile de moda, cada festa e cada atividade de imprensa para mostrar 'nossa família perfeita'. Mas a única vez que minha esposa pediu o apoio da minha mãe para salvar cães desalojados durante os incêndios em Los Angeles, minha mãe recusou", diz parte do relato.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter