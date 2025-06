A- A+

FAMOSOS Quem é Nikita Chikita, namorada de Flor que apoia família durante o tratamento de Preta Gil em NY Estudante americana tem participado, ao lado da amada, de encontros com os parentes dela e já esteve no Brasil em show de Gilberto Gil

Flor está apaixonada, e disso ninguém mais pode duvidar. A cantora de 16 anos, neta de Gilberto Gil, namora a estudante americana Nikita Chikita, que mora em Nova York, nos Estados Unidos. Agora, em meio ao tratamento experimental de Preta Gil na cidade americana, a garota tem sido uma das pessoas que apoiam e acompanham a família neste momento difícil. Ela tem participado junto da amada de encontros com os familiares.

“Já com tanta saudade! Cada dia, um presente, cheio de amor e carinho gigantes. Neste momento tão desafiador e íntimo para nossa família e amigos, nosso universo gira em torno de você, Pretinha. Saiba que estamos juntas. Estou voltando para casa, e a saudade já aperta o coração. Te amo, hoje e para sempre”, escreveu Flora em uma publicação na qual também agradeceu Nikita.





Já Preta comentou que há “muito amor envolvido”.

Nikita já está totalmente envolvida com a família Gil. Em abril, ela veio ao Brasil para comemorar seu aniversário e saiu realizada: “A semana de aniversário mais mágica que eu poderia desejar, com as pessoas mais lindas”, afirmou. Nesta ocasião, ela e Flor também visitaram Preta em um hospital de São Paulo, onde ela estava internada semanas depois de passar por uma cirurgia de cerca de 20 horas.

Em meados do mês passado, Preta Gil foi para os Estados Unidos, onde dá continuidade ao tratamento contra o câncer, iniciado em janeiro de 2023. A artista passou por uma série de exames para avaliar sua entrada em grupos de pacientes que recebem terapias inovadoras, ainda em uma fase experimental.

Amigos e familiares se revezam para acompanhar a cantora, que tem postado em suas redes sociais registros seus durante o tratamento, recebendo medicações. A filha de Gilberto Gil já passou por consultas no Virginia Cancer Institute, em Washington, e por exames com médicos especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, outra instituição que é referência mundial em tratamento e pesquisa de câncer.

