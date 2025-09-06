A- A+

celebridades Quem é Nikki Rodriguez, atriz da Netflix acusada de mentir idade Atriz vinha afirmando, em entrevistas, que tinha 22 anos. Documentos obtidos pelo "The US Sun" mostram que a americana nasceu em julho de 1992

Intérprete da personagem Jackie Howard — adolescente que sofre uma reviravolta após perder os pais e a irmã na série "Minha vida com a família Walter" —, a atriz Nikki Rodriguez vinha afirmando, em entrevistas, que tinha 22 anos. No entanto, documentos obtidos pelo "The US Sun" mostram que a americana nasceu em julho de 1992, ou seja, 33 anos de idade.

As desconfianças sobre a idade de Nikki Rodriguez surgiram após viralizarem publicações no TikTok levantando especulações sobre supostas inconsistências na idade da moça. Na rede social chinesa, internautas começaram a reunir fotos em que ela aparentava ser adolescente nos anos 2000 — algo que seria incompatível com a idade de 22 anos. A reportagem do "The US Sun" menciona que teve acesso a um vídeo em que a menina aparece, em 2010, recebendo o diploma do Ensino Médio.

Além da série original da Netflix, ela também participou de On My Block, seriado no qual interpretou Vero. A atriz também esteve no elenco de Back to Layla, filme de 2022. Após a polêmica, fãs da artista invadiram as redes sociais dela para exigir um esclarecimento.



“Sem acreditar nessa mentirada”, escreveu uma seguidora. “Para que sustentar uma mentira desse jeito?”, questionou outra. Houve, no entanto, quem a defendesse, frisando que o comportamento reflete, a rigor, o etarismo no meio audiovisual. "Infelizmente, Hollywood é muito preconceituosa em relação à idade, então entendo por que ela guardaria sua idade para si mesma", disse mais um usuário do Instagram.

A atriz ainda não se pronunciou sobre o caso.

