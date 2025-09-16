A- A+

FAMOSOS Quem é o affair da irmã de Bruna Marquezine, surfista como o pai e com sobrenome Picon Lucca Picon, de 24 anos, é ator e modelo e já foi apontado como paquera de Anitta no passado

Nada foi oficializado publicamente, mas as recentes imagens de Luana Maia — irmã de Bruna Marquezine — e o modelo Lucca Picon de mãos dadas não têm deixado os internautas com tantas dúvidas assim: os dois estão realmente vivendo no mínimo um affair.



As especulações em torno do suposto casal começaram a surgir depois que eles foram vistos juntos no festival The Town, em São Paulo, logo nos primeiros dias do evento, cerca de uma semana atrás.

No Instagram, eles seguem um ao outro. Lucca, aliás, tem um perfil de cerca de 240 mil seguidores, recheado de muitas publicações, entre conteúdos publicitários e outras fotos ao lado de amigos e em bons momentos da vida. Luana, por sua vez, parece ser mais discreta — apesar dos seus 105 mil seguidores.





Ator e modelo, Lucca tem 24 anos, é natural de Florianópolis, em Santa Catarina, e filho da brasileira Lygia Namem com o surfista francês Miky Picon. Em seu Instagram, ele tem várias publicações em que aparece com uma prancha, compartilhando de uma paixão pelo mesmo esporte que o seu pai.

O sobrenome do garoto costuma gerar comentários em torno de um possível parentesco com Jade Picon. Mas, não, o ator não tem qualquer relação com a influencer.

Lucca estreou na TV em 2019 em “Malhação”. De lá para cá, integrou o elenco da série juvenil “De volta aos 15” e do filme “Confissões de uma garota excluída”, duas produções da Netflix, sendo a última estrelada por Klara Castanho. Como modelo, ele já desfilou na São Paulo Fashion Week. Também já morou na França em 2018 para se aprimorar no idioma do pai.

No passado, Lucca já esteve envolvido em boatos de um affair com Anitta. As especulações começaram quando ele, então com 21 anos, declarou nas redes que ficaria com a cantora. Depois disso, apareceu em um show que ela fez no interior de São Paulo e no de Natal. Ela não falou sobre o assunto.

