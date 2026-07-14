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Famosos Quem é o amigo hétero que 'quebrou' Carlinhos Maia com beleza e já espera um 'pedido' de namoro Empresário alagoano já fez série de elogios a estudante de medicina, que, na verdade, quer se casar, ter filhos e viver com a futura esposa longe da cidade

Carlinhos Maia está disposto a amar, e todos os que acompanham o influencer — que não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do casamento com Lucas Guimarães, já percebeu isso. E ele costuma expor essa vontade até mesmo ao trocar mensagens cheias de bom humor com Lucas Lobato nas redes sociais. Depois de revelar que tem um carinho especial pelo garoto de 25 anos, formado em medicina, ele retomou o assunto ao comentar sobre a possibilidade de os dois engatarem um romance.

Ao comentar uma sequência de fotos do amigo, Carlinhos escreveu: “Ok, namora comigo logo e f***-se tudo”. A resposta veio em tom descontraído: “Faz um pedido bonitinho aí, cara”. E o influencer o perguntou ainda se queria receber flores também.

Há cerca de um ano, em uma entrevista ao portal Leo Dias, o influencer fez uma série de elogios a Lucas. Carlinhos afirmou que o rapaz até se parece com ele mesmo. “É um menino muito bonito, parece comigo, tem esse jeitão meio de olhar as coisas por cima, nessa pegada meio vilãozinho. Mas, quando está presente ali, o papo é legal, ele se abre no coração e realmente é um menino hétero; até onde eu sei, ele é um cara hétero”, disse.

Segundo o também empresário, o que o “quebra” é a beleza de Lucas. “Eu dei uma apaixonada. A beleza me quebra, mas não é só beleza, é o papo também. Ele tem conteúdo, é estudante de medicina, o assunto era bom, mas eu acho que é essa marra, essa coisa… A gente se deu muito bem na amizade”, afirmou.

Lucas devolveu vários dos elogios em uma publicação em seu Instagram no dia seguinte, dizendo que o amigo “é um menino muito inteligente, coerente, muito calmo”.

Nas redes, aliás, já repercutiu o fato de que Carlinhos afirmou que os dois já dormiram juntos, mas sem qualquer envolvimento amoroso. “Ontem, a gente estava até conversando no WhatsApp, eu e ele, e rindo de alguns trechos (da entrevista). Nada me surpreendeu. Acho que algumas pessoas, por serem maldosas ou por serem de outra geração ou criação, vão querer ver maldade em alguns pontos, mas acho que é bobeira. É hipocrisia, são situações que todo mundo já passou com amigos, com colegas, e não tem maldade nenhuma. Só tem maldade se você quiser que tenha. Aí vai do coração de cada um”, ele disse.

Lucas Lobato costuma publicar alguns conteúdos sobre o seu trabalho (ele que é formado em medicina pela UFMG) e sobre a sua rotina de treinos na academia. Até pela proximidade que tem hoje com Carlinhos, investe na carreira de influencer também, mostrando parte do dia a dia nas redes. Mas segundo ele, a ideia não é trabalhar com internet por muito tempo. Pelo menos, quando casar não vai querer saber tanto dessa vida.

“Se Deus quiser, a minha namorada, que vai ser a minha futura esposa, não vai trabalhar com internet. Não quero essa exposição de internet pra minha família, não. Meu sonho é ter filho e sair com minha esposa de tudo isso aqui. Ir pra fazenda e trabalhar no interior. Viver minha vida pra lá com qualidade de vida”, afirmou ele em suas redes certa vez.

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