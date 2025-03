A- A+

Famosos Quem é o ator que seria affair de Ana Castela depois do 3º término? Matheus Fagundes vive em Los Angeles, nos EUA, onde busca seguir carreira artística; antes, o artista esteve em produções como 'A lei do amor' e 'Felizes para sempre?'

Ana Castela está de volta ao Brasil. A boiadeira, como é chamada pelos fãs, passou algumas semanas nos Estados Unidos, onde se encontrou com amigos brasileiros, como Simone Mendes, e até com o DJ americano Diplo.

Mas, segundo burburinhos nas redes sociais, também houve tempo para “conhecer melhor” o ator Matheus Fagundes, de 27 anos, com quem estaria vivendo um affair iniciado meses após anunciar o terceiro término com Gustavo Mioto em dezembro do ano passado.

Matheus costuma curtir várias publicações de Ana no Instagram, rede social na qual eles se seguem.

Logo depois que perfis de fofoca e revistas apontaram que os dois estavam juntos, algumas pessoas começaram a chamá-lo também de “boiadeiro”.

O ator se mudou para Los Angeles em 2021. Desde então, nos Estados Unidos, tenta dar continuidade à carreira iniciada no Brasil.

“Entrei para a atuação porque minha mãe, no começo, não me deu muita escolha. E, com o passar dos anos, quanto mais eu trabalhava, mais percebia o quanto seria difícil deixar de atuar, caso eu decidisse não seguir com aquilo que já fazia parte de mim. Eu simplesmente me apaixonei pela atuação. Não me arrependo das decisões que tomei ao seguir esse sonho”, disse ele em entrevista ao site VoyageLA.

No Brasil, o artista já esteve em produções como “Felizes para sempre?” (2015), “A lei do amor” (2016) e “As five”, na TV Globo.

Em entrevista à revista Vogue Brasil, Matheus já contou que passou por uma situação muito delicada em 2019, quando ele ficou gravemente ferido em um acidente durante uma viagem à África do Sul. Era o penúltimo dia de suas férias.

“Batemos de frente com outro carro numa rodovia, entre 80/100 km por hora e eu apaguei na hora, fiquei inconsciente. A minha ex-namorada ficou acordada durante o acidente e achou que eu tivesse morrido. Minha cabeça estava pendurada no volante, sangrando muito, pelo nariz e boca, agonizando de dor, e minha perna estava estranha. Eu quebrei o fêmur no impacto. Levou cerca de uma hora para a ambulância chegar, as pessoas me tiraram do carro e me colocaram deitado no asfalto; o lugar que estávamos era muito afastado de tudo”, disse ele.

No momento, o que lhe manteve forte, disse, foi a sua fé. Matheus é evangélico e cita versículos bíblicos em sua biografia no Instagram.

“Agradeço a Deus pela minha vida, foi um milagre. Agradeço também por não ter ficado com nenhuma sequela. Hoje, tenho uma haste de titânio dentro do osso que vai do meu quadril até o meu joelho. São dois parafusos no joelho e um parafuso no quadril. Passei por cirurgia na África do Sul e me sinto feliz por já estar 100% totalmente recuperado”, contou à publicação.

