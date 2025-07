Quem é o ator apontado como novo amor de Jennifer Lopez, e gerou declaração rancorosa de Ben Affeck

A- A+

A um ano de seu escandaloso divórcio de Ben Affleck, o coração de Jennifer Lopez parece ter um novo dono: segundo rumores, a diva do Bronx voltou sua atenção para Brett Goldstein, com quem divide o protagonismo em "Office Romance", o filme que marca seu gretorno às comédias românticas e que está atualmente em fase de gravação.

Longe de passar despercebido, o novo status amoroso da atriz e cantora provocou uma reação de seu ex, que surpreendeu ao lançar um duro alerta ao seu possível sucessor.

A primeira vez que o nome da atriz foi associado ao do comediante, produtor, roteirista e diretor foi em setembro do ano passado. “Jennifer Lopez e Brett Goldstein estrelarão a comédia romântica Office Romance”, confirmou a revista The Hollywood Reporter.

Em abril deste ano, foram divulgadas as primeiras imagens das filmagens. As fotos mostram Lopez no set, localizado em Hoboken, Nova Jersey, ao lado de Goldstein. A cantora usava um elegante look branco total com terno e sobretudo, óculos escuros e um enorme colar dourado.

No filme, Lopez interpreta Jackie, a presidente e CEO da Air Cruz, uma empresa com uma rígida política contra relacionamentos amorosos entre funcionários. Essa regra é posta à prova quando um novo advogado charmoso começa a trabalhar para ela.

Da ficção para a realidade?

Quando foi confirmado que Goldstein atuaria ao lado de JLo, muitos fãs celebraram a notícia. Também relembraram, segundo publicou o site PageSix, que o astro de Ted Lasso já nutria sentimentos por “Jenny from the Block”: comentaram nas redes sociais que o humorista havia declarado seu amor por Lopez diversas vezes em seu podcast Films to Be Buried With.

“Nunca esqueçam que Brett Goldstein ama a JLo”, afirmou um usuário do X. “Ele disse que ela era sua crush e agora eles estrelam uma comédia romântica juntos. Você conseguiu, rei!”, completou. Outro fã relembrou o dia em que Goldstein comentou a participação da atriz em "As Golpistas", em um episódio de julho de 2018. “Maldito inferno. Cinquenta!”, exclamou, referindo-se à idade de Lopez na época. “Ela tem 50 anos. Eu a amo.”

“Acho que ela é uma das favoritas dele; acho que ele já mencionou mais de uma vez (no podcast) que acredita que ela é a mulher mais bonita do mundo. Ele deve estar em êxtase!”, escreveu outro admirador de Goldstein no Reddit.

Quem é Brett Goldstein

Brett Goldstein nasceu há 44 anos em Londres. Sua carreira como ator começou nos palcos, no stand-up comedy, e depois seguiu para a TV britânica, com papéis de destaque em comédias como Drifters e Derek. Após vencer um prêmio no British Independent Film Awards por seu trabalho em Adult Life Skills (2016), lançou o podcast Films to Be Buried With.

Sua grande chance — e o salto para a fama — veio em 2020 com uma ligação de Bill Lawrence. O produtor de TV o convidou para ser roteirista de Ted Lasso, série da Apple TV+ estrelada por Jason Sudeikis, que rapidamente se tornou um sucesso. Além de escrever, Goldstein também interpretou o jogador de futebol Roy Kent, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy. Além disso, ele assinou contrato com a Warner Bros. e estreou no Universo Cinematográfico da Marvel como Hércules em "Thor: Amor e Trovão".

A reação de Ben Affleck

Enquanto os fãs de Goldstein estão empolgados com os rumores, o mesmo não se pode dizer do lado de JLo — pelo menos no que diz respeito a Ben Affleck. Segundo o portal RadarOnline, o ator não recomenda que ninguém se envolva com sua ex. “Ele está claramente deslumbrado pelos encantos dela para perceber o que o espera”, teria dito o protagonista de "Águas Profundas". “Jennifer pode ser muito dura com os homens”, acrescentou.

“Desejo sorte a ele. Jennifer é exigente, tem padrões impossíveis e um estilo de vida que nem todo mundo consegue acompanhar. Eu não consegui, e me considero alguém bastante equilibrado”, completou Affleck.

