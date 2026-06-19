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FAMOSOS Quem é o "bilionário misterioso" que investiu meses para conquistar Nicole Kidman Rumores sobre novo romance surge após o fim de seu casamento de duas décadas

Nicole Kidman ainda não estaria 100% afim de contar para todo o mundo que está, enfim, amando novamente. Mas a verdade é que a atriz de “Babygirl” (2024) e “As horas” (2002) pode estar namorando o empresário bilionário Paul Salem, um dos nomes mais influentes do setor de investimentos e atual presidente do conselho da MGM Resorts, meses depois do fim de seu casamento com Keith Urban, de acordo com o site Deuxmoi.

De acordo com o site TMZ, já faz tempo que pessoas próximas à situação afirmam que ele não faz questão de esconder a admiração que sente pela estrela de Hollywood e, agora, a artista estaria “cedendo” a um relacionamento após meses de cortejo.

Kidman e Salem já compartilhavam amizades em comum e costumavam frequentar algumas das mesmas ocasiões sociais. Apesar disso, os encontros ocorriam sempre em grupos, sem que houvesse um momento reservado apenas para os dois.

Um dos nomes mais conhecidos do mercado financeiro dos EUA, Salem se formou pela Harvard Business School,. Ele passou quase três décadas em uma empresa de investimentos voltada para os setores de mídia, comunicação e tecnologia. Em 2018, entrou para o conselho da MGM Resorts e assumiu a presidência da companhia em 2020.

Além da atuação nos negócios, Salem também integra o grupo de proprietários do Worcester Red Sox, equipe de beisebol afiliada ao Boston Red Sox. Na vida pessoal, ele se separou, em 2021, de Navyn Salem, com quem teve quatro filhas. Desde então, o empresário mantém uma vida discreta.

Enquanto os rumores de namoro ganham força, Nicole atravessa uma fase de reorganização da vida após o término de uma união de quase duas décadas com Keith Urban. Nos bastidores, pessoas próximas descrevem a atriz como animada com os próximos projetos e dedicada à convivência com as filhas, ao mesmo tempo em que desperta o interesse de um dos empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos.

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