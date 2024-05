Quem é o filho de Andrea Bocelli que acompanha o pai em shows

A- A+

Andrea Bocelli e seu filho Matteo Bocelli têm encantado o público em seus shows pelo Brasil. O tenor italiano, conhecido mundialmente por sua voz poderosa, dividiu o palco com seu filho de apenas 26 anos em uma apresentação realizada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, nesta terça-feira. O show também contou com a participação especial da cantora Sandy.

Matteo, fruto do casamento entre Andrea e Enrica Cenzatti, conquistou a plateia brasiliense e se destacou no show ao lado do pai. Aos 26 anos, o jovem tenor não só acompanha o pai em suas turnês, mas também desenvolve uma carreira solo.

Nascido em Forte dei Marmi, na Itália, Matteo cresceu imerso na música e seguiu os passos do pai desde cedo. Iniciou seus estudos de piano aos seis anos e mais tarde foi introduzido às aulas de canto por sua mãe, Enrica. Sua carreira ganhou destaque quando fez um dueto com Andrea na música "Fall On Me", lançada em 2018 como parte da trilha sonora do filme "Quebra-Nozes e os Quatro Reinos", da Disney.

Além de sua parceria com o pai, Matteo também colaborou com outros artistas, como o colombiano Sebastián Yatra, com quem gravou a música "Tu Luz Quedó". Além da música, Matteo também mostrou seu talento nas telas de cinema, onde fez sua estreia como ator no filme "Três Mil Anos de Saudade" em 2022, ao lado de renomados artistas como Idris Elba e Tilda Swinton.





Matteo tem mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram. Ele utiliza a plataforma para divulgar seus novos trabalhos musicais, além de compartilhar os bastidores e momentos de suas apresentações. Durante sua estadia no Brasil, ele chegou a compartilhar uma foto na qual está de costas em uma praia do Rio de Janeiro. Ele escreveu na legenda "Rio... nos vemos em outubro".

Em 2020, surgiram especulações sobre um possível relacionamento entre Matteo Bocelli e a modelo americana Bella Hadid, baseadas em algumas imagens compartilhadas por ambos nas redes sociais. No entanto, não houve confirmação oficial do namoro. Além disso, segundo a mídia internacional, o cantor opta por manter sua vida amorosa de forma discreta.

