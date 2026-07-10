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celebridades Quem é o irmão de Virginia Fonseca que foi condenado por importunação sexual? Acusação partiu de empreendedora que relatou ter sido apalpada durante uma festa em 2023

Irmão de Virginia Fonseca, o empresário William Pimenta Gusmão condenado por importunação sexual pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Ele era acusado pela empreendedora Lilly Martins de tê-la apalpado depois que ela pediu por uma foto durante uma festa realizada em 2023, na cidade de Jussara, no interior de Goiás. A jovem de 27 anos declarou, em uma entrevista ao G1, que está aliviada com a decisão da Justiça, embora caiba recursos no processo judicial.

“Ele pegou na minha bunda e enfiou a mão dentro da minha calça. Eu me afastei e fiz uma cara ruim”, contou Lilly.

Registrado parcialmente em vídeos, o caso foi analisado pela 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do TJ-GO. Inicialmente absolvido, William acabou condenado após recurso apresentado no processo. Segundo a defesa, a pena fixada foi de um ano de reclusão, no mínimo previsto para o crime, mas a decisão ainda não é definitiva.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, William negou a acusação: “Tem tanta coisa errada. Em primeiro lugar, nunca vai existir uma mão minha na bunda dela, porque eu nunca encostei na bunda dele e nunca fiz isso em toda a minha vida”, disse ele em um vídeo compartilhado nas redes sociais. O empresário afirmou que, na ocasião, percebeu uma suposta intenção de comprometê-lo e declarou que identificou “maldade” na atitude da jovem. E que teria se afastado neste momento.

“Percebi que a menina era muito maldosa e queria alguma coisa de errado comigo”, afirmou ele. “Ela queria um contato físico comigo. Ela começa a xingar a minha mãe e irmã de novo. Ela estava tentando uma agressão física. Só que ela não conseguiu porque eu percebi a maldade dela.”

Quem é William Pimenta Gusmão

Assim como Virginia Fonseca — dona de uma empresa de produtos de beleza —, William também atua no ramo da beleza. Ele fundou a marca Summer Beauty e também construiu uma carreira como influencer. Hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. O empresário é pai de um filho, fruto do relacionamento com Mellody Barreto.

Ao elogiar o filho, Margareth Serrão contou que ele conquistou a sua independência ainda muito jovem e permaneceu nos Estados Unidos quando ela voltou ao Brasil.

Apesar de demonstrarem a união na família, já houve burburinhos de uma briga entre os irmãos: o empresário já revelou certa vez que não foi convidado para a festa de aniversário da irmã em Madri. Eles negam que haja qualquer desentendimento.

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