Quem é O Kanalha, suposto affair de Preta Gil, que tem a ajudado na recuperação

O “incentivo” de O Kanalha tem sido muito importante na recuperação de Preta Gil, como ela mesma afirmou em uma publicação no Instagram na quinta-feira (20).

A artista, que recebeu alta na semana passada, vem sendo acompanhada de perto pelo cantor baiano durante o tratamento contra um câncer.

Ele até a auxilia em atividades físicas: “(Ela está) cada dia mais forte, tá pago”, escreveu ao compartilhar um vídeo dela.

A verdade, no entanto, é que O Kanalha — nome artístico de Danrlei Orrico — vem sendo apontado como mais do que um amigo de Preta, já que a acompanha e compreende.

Internautas especulam que os dois vivem um romance há algum tempo, com declarações públicas desde o ano passado. Apesar de todos os rumores, os cantores não confirmam o relacionamento e dizem serem apenas amigos.

Ao celebrar o aniversário do baiano em setembro do ano passado, a filha de Gilberto Gil chegou a compartilhar um momento fofo entre eles, quando ainda estava no hospital durante o tratamento.

No caso, a cantora recebe sua refeição na boca, com ele fazendo “aviãozinho”. “Esse vídeo resume bem quem você é. Cuidadoso, amoroso e muito gaiato! Obrigada por ser luz nas nossas vidas”, disse ela.

Em outra publicação, em que ele aparece vestido como para um casamento (por ocasião dos ensaios de O Molho do Maridão), ela ainda pede: “Não esquece que sou a 01”. A brincadeira ganhou uma resposta pública do próprio: “Foi eleita pelas maridas 00”.

Um mês antes, em agosto, entretanto, O Kanalha já falava sobre o amor que precisava dar à Preta devido ao momento delicado em sua vida.

“Está faltando falar ‘eu te amo’. É uma coisa tão simples e que eu falo para ela todos os dias. Eu te amo ainda é muito pouco e a gente tem uma relação maravilhosa. O amor tem que estar muito presente neste momento”, disse o cantor em entrevista ao portal iBahia.

Conhecido por músicas no estilo pagodão baiano, o cantor fez sucesso com canções como “Verão doce”, “Fraquinha”, “Final de semana na favela”, “Calado vence 777”, “Traficante de desejos” e “Nego doce”.

O Kanalha ainda fez sucesso com “Penetra”, música do álbum “Noitada”, de Pabllo Vittar, que até ganhou um remix com o DJ Pedro Sampaio. No Spotify, ele tem cerca de 315 mil ouvintes mensais.

Nas redes sociais, aliás, os fãs do cantor rasgam elogios sobre ele, dizendo que ele tem o “molho baiano” em vídeos em que aparece dançando.

