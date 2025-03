A- A+

OSCAR 2025 Quem é o maior vencedor da história do Oscar? Criador do 'Império Disney' foi quem mais faturou estatuetas da premiação

O Oscar chegou à 97ª cerimônia na noite de domingo, dia 2, trazendo um prêmio inédito ao Brasil com a entrega da estatueta de Melhor Filme Internacional a “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres. A premiação de cinema mais antiga do mundo, o "Academy Awards", já entregou 22 estatuetas a uma única pessoa. Descubra quem é o maior vencedor do Oscar de todos os tempos:

O maior recordista de prêmios na história do Oscar é ninguém menos que Walt Disney. O lendário criador do império da Disney foi indicado 59 vezes e recebeu impressionantes 22 estatuetas, além de 4 prêmios honorários.





Seu nome está eternizado na história da premiação, tanto pela quantidade de troféus quanto pela diversidade das categorias em que foi reconhecido.

O primeiro prêmio foi recebido em 1932, quatro anos após a criação do Oscar. Na ocasião, Disney venceu categoria de Melhor Curta-metragem Animado com "Flores e Árvores", tida como a primeira animação animada do cinema. Ao todo, Walt Disney venceu:

12 vezes na categoria de Melhor Curta-Metragem (Animação)

Duas vezes em Melhor Documentário (Longa-Metragem)

Duas vezes em Melhor Documentário (Curta-Metragem)

Uuma vez em Melhor Curta-Metragem (Live Action)

Cinco vezes em Melhor Curta-Metragem (Dois Rolos).

Além disso, seus prêmios honorários destacam sua contribuição para o avanço da animação e do uso do som no cinema.



Em 1933, foi reconhecido pela criação do icônico Mickey Mouse. Em 1939, o pioneirismo de “Branca de Neve e os Sete Anões” lhe rendeu outro prêmio especial, assim como em 1942, quando “Fantasia” foi premiado por seu uso inovador do som.

No mesmo ano, Disney recebeu o Prêmio Memorial Irving G. Thalberg, uma honraria dedicada ao trabalho consistente de alta qualidade de produtores criativos.

Veja também