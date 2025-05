A- A+

RIO DE JANEIRO Quem é o MC Poze do Rodo, preso por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas Operação da Polícia Civil esteve na casa do cantor no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira

Luxo, polêmicas e casos de polícia permeiam a vida de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, mais conhecido como MC Poze do Rodo. Nascido na Favela do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, ganhou fama nos últimos anos, e tem sido alvo de investigações, principalmente por apologia ao crime, um dos motivos que o levou a ser preso na manhã desta quinta-feira, em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste.

Na ação realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), o MC ainda é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia fala da realização de shows do cantor exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Nessas apresentações, cita a polícia, há a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a "segurança" do artista e do evento. Um dos bailes funk citados é o ocorrido dois dias antes da morte de um policial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no último dia 19.





Trajetória

Ainda adolescente, MC Poze do Rodo se envolveu com o tráfico de drogas, experiência que afirma ter largado pela música. A realidade da favela em que cresceu está sempre presente em suas canções, algo que, por vezes, causa controvérsia.

Em 2019, ficou famosa uma música de MC Poze na qual ele presta um tributo para amigos que morreram. Ao mesmo tempo em que "Homenagem pra Tropa do Rodo" fazia sucesso em bailes funk no Rio, também despertava a atenção das autoridades. Em setembro daquele mesmo ano, durante um show em Sorriso, no Mato Grosso, MC Poze foi preso por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas.

É desta época, também, um vídeo em que policiais militares aparecem debochando do MC numa abordagem. Após ser obrigado a cantar uma de suas letras, Poze ouve de um agente: "MC de merda, hein?". Já em liberdade, Poze lançou "Tô voando alto", que viria a se tornar o seu primeiro hit, alcançando milhões de visualizações no YouTube.

De lá para cá, Poze se manteve entre os funkeiros mais badalados da cena nacional, lançando outras faixas de sucesso, como "Vida louca", e participando de diversas parcerias (ou "feats", no linguajar mais comum do meio) com nomes como MC Kevin o Chris, DJ Gabriel do Borel, MC Hariel, Xamã e Ferrugem.

Em 2022, Poze lançou seu primeiro EP, intitulado "O sábio". O artista, que tem agenda de shows lotada, costuma postar nas redes sociais os momentos em que atende o público, tirando fotos com crianças e presenteando meninos que trabalham nos sinais de trânsito do Rio. Atualmente, mora numa mansão no Recreio, na Zona Oeste da cidade. Tem quase 14,5 milhões de seguidores no Instagram e 6,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Luxo e ostentação

" Fanático em ouro", disse MC Poze durante a compra de um carro de luxo — avaliado em R$ 1,1 milhão —, numa concessionária de automóveis no Rio de Janeiro. O momento da aquisição do veículo chamou a atenção porque ele estava descalço e sem camisa, vestindo apenas um short de tactel, enquanto estava numa concessionária de automóveis no Rio de Janeiro.

Ele negou que fosse ter vários carros, e sim que dava preferência às joias. O funkeiro usava uma pesada corrente de ouro pendurada no pescoço. Em novembro do ano passado, o cantor teve 21 joias foram recolhidas pela Delegacia de Defraudações, que juntas somam R$ 1,9 milhão. Os itens são de ouro e algumas peças são cravejadas de diamante, com peso de 4,97 quilos. Na época, elas foram apreendidas, assim como carros de luxo, durante uma operação contra fraude em rifas online, em que a mulher dele era um dos alvos e Poze estava no inquérito como um dos investigados.

O look de MC Poze do Rodo na ida para a apresentação no Rock in Rio, em 2024, era com uma camiseta, calça e tênis pretos, acompanhados de dois cordões pesados de ouro. Ele chegou ao festival acompanhado pela família e por integrantes da equipe, além de amigos, um deles ostentando um cordão adquirido por Poze cinco meses antes, sendo uma peça de ouro de 18 quilates, cravejado com pedras preciosas, avaliado em aproximadamente R$ 2,8 milhões.

O festival serviu ainda de palco para um surpreendente pedido de casamento em pleno show à então namorada, Vivi Noronha. Eles se casaram no dia 26 de outubro do ano passado, no Rio de Janeiro. Os dois, pais de três filhos juntos, sacramentaram a união em grande estilo: Vivi com um longo véu e um vestido com mangas, no estilo ombro a ombro. Com cabelo platinado, Poze ostentou gravata borboleta e um elegante blazer areia. A casa foi o local escolhido para a cerimônia.

