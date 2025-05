A- A+

Famosos Quem é o modelo de 20 anos que fez Bruna Griphao esquecer o irmão de Anitta Atriz foi flagrada de mãos dadas com Lucas Ranhol, duas semanas depois de ir ao show de Lady Gaga com Renan Machado

Durante o show de Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana no início do mês, Bruna Griphao foi vista em clima de intimidade com Renan Machado, irmão da cantora Anitta, entre abraços e carinhos, em meio à multidão.



No entanto, segundo o jornal Extra, a atriz de 26 anos já tem um novo interesse amoroso: ela foi flagrada de mãos dadas com o modelo Lucas Ranhol, de 20, durante um passeio pela Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.





O modelo Lucas Ranhol — Foto: Reprodução/Instagram

Modelo com uma já considerada projeção nacional, Lucas desfilou para marcas em edições recentes da São Paulo Fashion Week. “Hoje dei o primeiro passo em um grande sonho: meu primeiro desfile na maior semana de moda da América Latina, a SPFW”, disse ele em 2023, quando tinha 18 anos. “Gratidão.”





Até para dedicar-se à carreira nas passarelas, o garoto havia se deslocado para a capital paulista. Mas, como mostra em suas redes, tem vivido entre idas e vindas para o Rio. Ele, na verdade, é de Niterói, cidade da Região Metropolitana do estado.

Nas redes sociais, Lucas costuma dividir com os seguidores momentos da sua rotina na cidade, mostrando caminhadas por trilhas em meio à natureza, registros em praias cariocas e muitos treinos na academia. A temática da malhação, aliás, é recorrente, com publicações em que indica qual é o seu roteiro de exercícios ou atividades que realiza ao ar livre. “Sempre buscando a melhor versão”, afirma ele, que é sempre tietado pelos seguidores. Ele tem cerca de 20 mil seguidores no Instagram.

Até o momento, Lucas e Bruna não se seguem na plataforma, preferindo discrição. Apesar disso, é possível ver que o modelo já deixou diversos likes em publicações recentes da atriz. E ela retribuiu com as suas curtidas, por óbvio.

Veja também